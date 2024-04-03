Офіс Президента провів зустріч із делегацією США, яка відповідає за оборонну стратегію: подробиці

У межах зустрічі заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець поінформував членів делегації про масовані повітряні атаки з боку Російської Федерації на енергетичну та цивільну інфраструктуру України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з представниками Комісії з питань Національної оборонної стратегії Сполучених Штатів Америки на чолі з її головою Джейн Гарман. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«У межах зустрічі заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець поінформував членів делегації про ситуацію на фронті, а також про масовані повітряні атаки з боку Російської Федерації на енергетичну та цивільну інфраструктуру України з використанням ракет, «шахедів» і КАБів», – йдеться у повідомленні.

Українська сторона акцентувала, що сьогодні Україна насамперед потребує посилення протиповітряної оборони, збільшення кількості артилерії та далекобійної зброї. Тому рішення Палати представників Конгресу щодо допомоги Україні вкрай важливе.

Як розповіли у відомстві, Андрій Єрмак подякував Президенту США Джозефу Байдену, його адміністрації, обом партіям Конгресу та всьому американському народу за підтримку України із самого початку повномасштабної війни.

«Дуже важливо, що наші нації разом. Ваш візит – це ще один сигнал потужної підтримки з боку Сполучених Штатів», – сказав керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, що раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація США продовжить шукати способи для того, щоби забезпечити Україну екстреною підтримкою, адже в Палаті представників затягують із рішенням про подальшу масштабну допомогу українцям.