Головна Країна Політика
search button user button menu button

Офіс Президента провів зустріч із делегацією США, яка відповідає за оборонну стратегію: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Офіс Президента провів зустріч із делегацією США, яка відповідає за оборонну стратегію: подробиці
Заступник керівника Офісу президента держави Роман Машовець поінформував членів делегації про ситуацію на фронті
фото: Офис президента

У межах зустрічі заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець поінформував членів делегації про масовані повітряні атаки з боку Російської Федерації на енергетичну та цивільну інфраструктуру України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з представниками Комісії з питань Національної оборонної стратегії Сполучених Штатів Америки на чолі з її головою Джейн Гарман. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«У межах зустрічі заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець поінформував членів делегації про ситуацію на фронті, а також про масовані повітряні атаки з боку Російської Федерації на енергетичну та цивільну інфраструктуру України з використанням ракет, «шахедів» і КАБів», – йдеться у повідомленні.

Українська сторона акцентувала, що сьогодні Україна насамперед потребує посилення протиповітряної оборони, збільшення кількості артилерії та далекобійної зброї. Тому рішення Палати представників Конгресу щодо допомоги Україні вкрай важливе.

Як розповіли у відомстві, Андрій Єрмак подякував Президенту США Джозефу Байдену, його адміністрації, обом партіям Конгресу та всьому американському народу за підтримку України із самого початку повномасштабної війни.

«Дуже важливо, що наші нації разом. Ваш візит – це ще один сигнал потужної підтримки з боку Сполучених Штатів», – сказав керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, що раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація США продовжить шукати способи для того, щоби забезпечити Україну екстреною підтримкою, адже в Палаті представників затягують із рішенням про подальшу масштабну допомогу українцям.

Теги: США війна Україна Андрій Єрмак Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зараз починається ще одна ніч війни, а завтра ще один день війни»
Нас чекає нова ескалація війни? Та куди вже далі
24 березня, 19:50
Навколо німецько-шведських ракет «Таурус» виник шпигунський скандал
Шпигунський скандал, або Канцлер Шольц між Україною та Росією
4 березня, 13:20
До повномасштабного вторгнення РФ в Україну у посольстві США в Києві працювали близько 800 людей
США збільшать кількість дипломатів в Україні – ЗМІ
8 березня, 22:09
Ймовірна депортація пов'язана із минулим принца Гаррі
Дональд Трамп погрожує принцу Гаррі депортацією із США
20 березня, 03:47
Загальна тривалість тривог у Києві сягає понад 1165 годин
«Київ Цифровий» повідомив, як підключити критичні оповіщення про тривогу
19 березня, 16:04
Зеленський розповів спікеру Джонсону про ситуацію на полі бою
Зеленський провів розмову зі спікером Палати представників США
28 березня, 18:57
Доброволець легіону «Свобода России» визнав, що у їхньому розпорядженні є різна техніка українського виробництва.
Російські добровольчі підрозділи розповіли, звідки беруть зброю
21 березня, 16:34
Полковник ЗСУ в запасі Петро Черник вважає, що партнери могли б надати більше зброї, адже проблем із нею в Заходу немає
Полковник ЗСУ відповів, як Україні виграти війну у 2024 році
31 березня, 09:39
Посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що США вживає активних заходів, щоб покращити позицію НАТО в регіоні
Посол США відповіла, чи є загроза з боку Росії для країн Балтії
Вчора, 02:05

Політика

Офіс Президента провів зустріч із делегацією США, яка відповідає за оборонну стратегію: подробиці
Офіс Президента провів зустріч із делегацією США, яка відповідає за оборонну стратегію: подробиці
Закон про мобілізацію: Рада назвала терміни голосування
Закон про мобілізацію: Рада назвала терміни голосування
Зеленський: В Україні чітко розуміють, до чого готуються в Росії
Зеленський: В Україні чітко розуміють, до чого готуються в Росії
Кулеба про українсько-угорські відносини: Очікуємо на конструктивний розвиток подій
Кулеба про українсько-угорські відносини: Очікуємо на конструктивний розвиток подій
Зеленський провів розмову з новопризначеним прем’єром Португалії
Зеленський провів розмову з новопризначеним прем’єром Португалії
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
89K
Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian
60K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
26K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
13K
Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення за колабораціонізм
9168
Бразилія пропонує надати Путіну імунітет від переслідування Гаазького суду – Reuters

Новини

СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Вчора, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Вчора, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Вчора, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
2 квiтня, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
2 квiтня, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua