Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази
У Газі залишається всього одна ізраїльська бригада – «Нахаль»
фото з відкритих джерел

Виведення ізраїльських військ з півдня Гази сталося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі Хан-Юніс

Армія оборони Ізраїлю в ніч на 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектора Гази. Наразі там залишається всього одна ізраїльська бригада – «Нахаль». Про це повідомляє Times of Israel.

Виведення ізраїльських військ з півдня Гази сталося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі Хан-Юніс.

Як зазначили в Times of Israel, бригада «Нахаль» має завдання гарантувати безпеку так званого коридору Нецарім, який зі сходу на захід перетинає Сектор Гази. Цей коридор завдовжки понад шість кілометрів Ізраїль завершив будувати у 2024 році.

Коридор дає змогу Армії оборони Ізраїлю здійснювати рейди в північній і центральній частині Гази, а гуманітарним організаціям – доставляти туди допомогу. Водночас він не дозволяє палестинцям повертатися в північну частину Сектора.  

Нагадаємо, 2 квітня Ізраїль завдавав удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази. Сім співробітників організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих World Central Kitchen загинули. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Халеві прокоментував, що інцидент був серйозною помилкою. 

Герці Халеві зазначив, що ізраїльська армія вже завершила попереднє розслідування атаки. Його результати передали з бази Південного командування ЦАХАЛу.

Також міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ізраїлю після того, як сім співробітників організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих World Central Kitchen загинули в результаті авіаудару в Секторі Гази. 

Серед загиблих були громадяни Австралії, Канади та Польщі, а також американо-канадський громадянин з подвійним громадянством. Троє із семи гуманітарних працівників були громадянами Великобританії.

До того ж президент США Джо Байден відреагував на ситуацію та заявив, що Ізраїль не зробив достатньо для захисту цивільного населення. 

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ймовірна атака на Ізраїль: Іран звернувся до США
Ймовірна атака на Ізраїль: Іран звернувся до США
Сьогодні, 05:02
Ймовірна атака Ірану на Ізраїль: США привели війська у підвищену готовність
Ймовірна атака Ірану на Ізраїль: США привели війська у підвищену готовність
Вчора, 23:26
Іран готує можливий напад на Ізраїль
Ізраїль готується до можливого нападу Ірану
5 квiтня, 04:37

Соціум

Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази
Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази
Ще двом російським областям загрожує підтоплення, Путін здивував реакцією на паводок
Ще двом російським областям загрожує підтоплення, Путін здивував реакцією на паводок
На українських біженців у Чехії очікують зміни: що потрібно знати
На українських біженців у Чехії очікують зміни: що потрібно знати
У російському Орську через прорив дамби зупинився нафтопереробний завод
У російському Орську через прорив дамби зупинився нафтопереробний завод
«Великий наступ» влітку? Експерти пояснили, чому Путін поспішає
«Великий наступ» влітку? Експерти пояснили, чому Путін поспішає
Тисячі «вагнерівців» увійдуть до спецназу Кадирова: деталі від ISW
Тисячі «вагнерівців» увійдуть до спецназу Кадирова: деталі від ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Росія готує наступ на травень-червень: представник РНБО назвав напрямки
36K
Закон про мобілізацію: депутати вигадали заохочення для військових
14K
CNN: Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні
12K
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8608
У Словаччині обрали президента: неочікувані результати
6102
Бійці полку «Азов» розбили ворожу колону й захопили танк

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:36
ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
Вчора, 19:25
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
5 квiтня, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
5 квiтня, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
5 квiтня, 18:18

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua