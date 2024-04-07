Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази

Виведення ізраїльських військ з півдня Гази сталося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі Хан-Юніс

Армія оборони Ізраїлю в ніч на 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектора Гази. Наразі там залишається всього одна ізраїльська бригада – «Нахаль». Про це повідомляє Times of Israel.

Виведення ізраїльських військ з півдня Гази сталося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі Хан-Юніс.

Як зазначили в Times of Israel, бригада «Нахаль» має завдання гарантувати безпеку так званого коридору Нецарім, який зі сходу на захід перетинає Сектор Гази. Цей коридор завдовжки понад шість кілометрів Ізраїль завершив будувати у 2024 році.

Коридор дає змогу Армії оборони Ізраїлю здійснювати рейди в північній і центральній частині Гази, а гуманітарним організаціям – доставляти туди допомогу. Водночас він не дозволяє палестинцям повертатися в північну частину Сектора.

Нагадаємо, 2 квітня Ізраїль завдавав удар по гуманітарному конвою в Секторі Гази. Сім співробітників організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих World Central Kitchen загинули. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Халеві прокоментував, що інцидент був серйозною помилкою.

Герці Халеві зазначив, що ізраїльська армія вже завершила попереднє розслідування атаки. Його результати передали з бази Південного командування ЦАХАЛу.

Також міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ізраїлю після того, як сім співробітників організації з надання допомоги постраждалим від стихійних лих World Central Kitchen загинули в результаті авіаудару в Секторі Гази.

Серед загиблих були громадяни Австралії, Канади та Польщі, а також американо-канадський громадянин з подвійним громадянством. Троє із семи гуманітарних працівників були громадянами Великобританії.

До того ж президент США Джо Байден відреагував на ситуацію та заявив, що Ізраїль не зробив достатньо для захисту цивільного населення.