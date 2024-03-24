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На скотчі та клеї. Військовий експерт розповів, з чого насправді робляться ефективні бойові катери та дрони

Наталія Порощук
glavcom.ua
На скотчі та клеї. Військовий експерт розповів, з чого насправді робляться ефективні бойові катери та дрони
Сергій Бескрестнов розповів, що деякі українські морські катери зроблені із клею та скотчу
фото: Сергій Бескрестнов/Facebook

Сергій «Флеш» Бескрестнов: «Основна задача – максимально знизити ціну одноразового дрона, при цьому забезпечивши його працездатність»

Деякі українські морські катери, які атакують об’єкти Чорноморського флоту, всередині зроблені із клею та скотч. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Певні російські розвідувальних БПЛА китайські камери скотчем закріплюють або «баклажку» ставлять замість паливного бака. Україна використовує приблизно такі ж технології.

«Деякі наші морські катери, які атакують об’єкти Чорноморського флоту, всередині зроблені приблизно так само – клей, скотч, моторчики, сервоприводи, плати, блоки живлення… Щось китайське, щось – ні, у наших катерах стоять двигуни від водного скутера. Основна задача – максимально знизити ціну одноразового дрона, при цьому забезпечивши його працездатність», – розповідає «Флеш».

Сергій Бескрестнов наголошує, що «не можна сказати, що ми з ворогом один одного копіюємо». Причина у тому, що Китай є джерелом складників та рішень.

«Цей ринок (Ред. – китайський) є відкритим що для нас, що для них, тому за великим рахунком ми беремо готові блоки та модулі і використовуємо. Звісно, коли ми щось збираємо, то можемо взяти елементи і в Америці, і у Канаді, і в Австралії. Але якщо дивитися на собівартість, то найдешевшим є ринок, де ми знову-таки перетинаємося з росіянами», – каже фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби.

«Флеш» розповідає, що Україна має низку науково-дослідних інститутів, які досліджують всі російські трофеї та роблять певні висновки.

«На жаль, вони вивчають їх не стільки з точки зору відстеження російських технологій та модифікацій. Умовно кажучи, пристрій можна розібрати та вивчити його принцип роботи, а можна просто вивчити на наявність складників і передати відповідну інформацію партнерам, аби ті запроваджували нові санкції щодо їхніх постачальників. Але не йдеться про те, аби щось повторити», – розповідає Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, що раніше «Флеш» пояснив, як українські дрони «пробиваються» через російське ППО. Українські дрони здатні пересуватися на малих висотах та мають відбивну здатність, тому російське ППО багато їх пропускає.

До слова, Сергій Бескрестнов розповів, що нафтогазова галузь, зокрема виробництво бензину та інших нафтопродуктів, є для Росії пріоритетною. Тому всі удари по цій інфраструктурі призводитимуть до того, що в них потенційно зменшуватиметься зовнішній дохід і економіка буде просідати.

Також «Флеш» наголосив, що в Україні недоцільно використовувати дрони зі штучним інтелектом, натомість військові потребують звичайних безпілотників, наприклад, аналогу російського «Ланцета».

Читайте також: Сергій «Флеш»: Попередній рік війни був епохою БПЛА, наступний – наземних роботів
Теги: безпілотник флот Україна українці війна військові

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