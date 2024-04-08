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Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази: реакція Білого дому

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази: реакція Білого дому
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що важко прокоментувати, що відбувається в Секторі Газа
фото: Reuters

Джон Кірбі зазначив, що такі дії не обов'язково можуть вказувати на якісь нові операції Ізраїлю у регіоні у майбутньому

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що виведення Ізраїлем військових з південної частини Сектору Газа пов'язане з проведенням переоснащення особового складу та для відпочинку. Про це повідомляє ABC.

Джон Кірбі зазначив, що такі дії не обов'язково можуть вказувати на якісь нові операції Ізраїлю у регіоні у майбутньому.

«Вони перебувають у місцях бойових дій 4 місяці, і ми отримуємо повідомлення, що вони втомилися, що їх необхідно переоснастити», – сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому.

Джон Кірбі  наголосив, що наразі «важко сказати», що саме відбувається у Секторі Газа у контексті переміщення ізраїльських військових.

«Наскільки ми розуміємо і судячи з їхніх публічних заяв, насправді йдеться про відпочинок і переоснащення цих військ. Це необов’язково може свідчити про якусь майбутню нову операцію цих військ», – зауважив координатор Ради національної безпеки.

Нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю в ніч на 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектора Гази. Наразі там залишається всього одна ізраїльська бригада – «Нахаль». 

Теги: США Ізраїль ХАМАС Сектор Гази

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