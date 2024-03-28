ЗМІ з'ясували, в яку суму Росії обходиться один день війни

Війна виснажує держбюджет РФ, тому Путін замислюється над підвищенням податків

Один день війни обходиться Росії щонайменше у $300 млн – скарбниця країни-агресорки виснажується також і через масштабне переозброєння та західні санкції. З цієї причини Путін розглядає ідею збільшення податків, пише The Wall Street Journal.

Президент РФ хизується економічним зростанням минулого року на рівні 3,6%, однак воно здебільшого забезпечене трильйонами рублів, витраченими Кремлем на військово-промисловий комплекс. Цивільна економіка залишилася позаду і потерпає від ключової ставки центрального банку у 16% та втрати молодих працівників через військову службу, роботу в оборонній сфері та еміграцію.

«Остання надія – Національний фонд добробуту на суму $135 млрд, з яких лише $58 млрд є ліквідними активами (доларами, акціями та облігаціями), а решта – переважно в китайській валюті та золоті. Минулого року Путін вивів з фонду $38 млрд. Ще одне таке вилучення може спустошити його», – пише видання.

The Wall Street Journal зазначає, що «рішення підвищити податок, скоріш за все, було непростим». Нові ставки податку в 15% і 20% торкнуться близько 20 млн росіян з річним доходом трохи вищим за національний середній, що становить 860 тис руб або $9,5 тис. По суті, Росія готує громадськість до того, що російські експерти називають «податковою мобілізацією».

Нагадаємо, представник української військової розвідки Андрій Юсов заявив, що кожен масований ракетний удар Росії – це операція, яка вимагає тижнів підготовки, а тому не варто називати їх «ударами відплати». За словами розвідника, з початку великої війни росіяни випустили Україною сотні ракет, що є прямим актом агресії проти мирної держави.

До слова, загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує дев'ять кілотонн. Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі.