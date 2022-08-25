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Візовий бан росіян: Угорщина оголосила свою позицію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Візовий бан росіян: Угорщина оголосила свою позицію
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що енергетичні санкції шкодять Європі
фото з відкритих джерел

Угорщина навіть не хоче обговорювати нові санкції проти Росії

Угорщина не підтримає ініціативу головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії та інших країн ЄС щодо запровадження візових обмежень для громадян Росії. Про це в середу, 24 серпня, оголосив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє DW.

«Тут ми симпатизуємо позиції канцлера Німеччини і не плануємо запроваджувати жодних обмежень», – написав він у Facebook за підсумками телефонної розмови зі своїм естонським колегою Урмасом Рейнсалу.

Сіярто додав, що його країна як сусід України «особливо зацікавлена» у якнайшвидшому завершенні війни та встановленні миру, але щодо ефективності санкцій проти Росії його позиції розійшлися з точкою зору Рейнсалу. «Уряд Естонії ініціює ще один пакет санкцій, тому я швидко дав зрозуміти: ми навіть не хочемо обговорювати енергетичні санкції», - заявив угорський міністр.

На його думку, енергетичні санкції більше шкодять Європі, ніж Росії, тому їхнє посилення «повністю суперечить здоровому глузду».

Після того, як Росія здійснила 24 лютого повномасштабне військове вторгнення в Україну, Євросоюз заборонив авіасполучення з Росією. При цьому громадяни РФ можуть в'їжджати до ЄС наземним транспортом, а шенгенські візи, видані однією країною, діють на території всього Євросоюзу.

Дедалі більше країн одноосібно обмежують росіянам в'їзд і видачу шенгенських віз. Таких заходів уже вжили Естонія, Латвія, Литва та Чехія. Фінляндія планує запровадити аналогічні кроки у вересні. Розглядає таку можливість і Польща. Данія наполягає на ухваленні загальноєвропейського рішення та попереджує, що в іншому випадку теж діятиме самотужки.

Проти запровадження заборони на видачу віз російським громадянам виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Крім Шольца, проти цієї ініціативи, за даними ЗМІ, виступають також керівники Португалії, Греції і Кіпру.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що британський уряд виступає проти загальної заборони на видачу віз громадянам Росії, однак висловив переконання, що умови в'їзду для росіян треба зробити більш жорсткими.

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Теги: візи Україна війна Європейський союз санкції росія

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