«Як це бути поруч із м'ясником у палаті?»: Кислиця звернувся до країн-членів Радбезу ООН

Кислиця заявив, що у постпреда РФ при ООН Василя Небензі на руках кров мирних жителів, убитих внаслідок російської війни

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця порівняв постпреда РФ при ООН Василя Небензю з м’ясником, у якого на руках кров мирних жителів, убитих внаслідок російської війни.

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Кислиця проілюстрував допис у Twitter портретами керівників делегацій країн-членів Ради Безпеки ООН та знімком наслідків ракетного обстрілу в Дніпрі. По портрету Небензі на фото стікає кров.

«Як це бути поруч із м'ясником у палаті? Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами у м. Дніпро! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію», – написав Кислиця.

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Нагадаємо, станом на 17:35 15 січня відомо про 29 загиблих внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі. Поранення отримали 73 людини. Згодом радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабченко в ефірі телемарафону повідомила, що у Дніпрі з-під завалів будинку, по якому вчора вдарили росіяни, дістали тіло ще одного мирного жителя. Загалом відомо про 30 загиблих.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.