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Діти залишилися сиротами: російська ракета вбила двох жінок у Дніпрі, які проходили повз будинок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Діти залишилися сиротами: російська ракета вбила двох жінок у Дніпрі, які проходили повз будинок
Загиблі Ірина та Ольга були подругами 
фото: Координаційний штаб волонтерів Дніпра

В обох жінок залишилися маленькі сини 

Під час ракетної атаки по Дніпру 14 січня, загинуло дві молоді жінки, як проходили повз багатоповерхівку, в яку влучили загарбники.  У момент, коли ракета Х-22 влучила у будинок, Ірина та Ольга просто проходили повз. Про це повідомили у Координаційному штабі волонтерів Дніпра.

Ольга Усова була високопрофесійним стоматологом. Вона не могла стояти осторонь проблем інших людей, тому без вагань стала волонтером.

Ольга Усова
Ольга Усова

Український військовий Андрій Біляк, який виявився другом Ольги, повідомив, що у жінки залишився маленький син. Хлопчик залишився з батьком.

«Не можу в це повірити … Біль і сльози. Дніпро. Волонтер, високопрофесійна стоматологиня Ольга Усова, яка була моїм лікарем після нашої ротації, - вже на небі … Залишився сиротою маленький синочок із татом», - написав Біляк.

У загиблої Ірини Саламатенко залишився маленький синочок
У загиблої Ірини Саламатенко залишився маленький синочок

У її вже покійної подруги Ірини Саламатенко теж залишився маленький синочок. Тепер у нього є лише тато.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.

Теги: окупанти волонтер Дніпро будинок ракета

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