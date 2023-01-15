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Росія має відповісти за злочин у Дніпрі: Бербок їде до Гааги

Зиновій Свереда
glavcom.ua
Росія має відповісти за злочин у Дніпрі: Бербок їде до Гааги
фото з відкритих джерел

Поїздка глави МЗС Німеччини запланована на 16 січня

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вирушає до Гааги, щоб обговорити злочини РФ в Україні, зокрема ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі. Бербок заявила, що відповідальні за мають відповісти. Про це повідомляє міністерства закордонних справ Німеччини у Twitter.

«Відповідальні за скоєні злочини мають бути притягнуті до відповідальності – від російських солдатів, які гвалтують, грабують і обстрілюють ракетами будинки в Дніпрі, до керівництва, що віддає накази про ці злочини. Це одна з причин, чому Анналена Бербок завтра вирушає до Гааги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 17:35 15 січня відомо про 29 загиблих внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі. Поранення отримали 73 людини. Згодом радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабченко в ефірі телемарафону повідомила, що у Дніпрі з-під завалів будинку, по якому вчора вдарили росіяни, дістали тіло ще одного мирного жителя. Загалом відомо про 30 загиблих.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.

Теги: окупанти Дніпро злочин ракета Анналена Бербок поранення росіяни

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