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Китай заперечив наміри постачати зброю Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Китай заперечив наміри постачати зброю Росії
Ван Венбінь також назвав війну в Україні «кризою»
фото: ЕРА

КНР також звинувачує США та НАТО в поширенні фейків проти Китаю

Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь стверджує, що Китай не розглядає можливість надання летальної підтримки Росії для повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє CNN.

Ван Венбінь також звинуватив США та НАТО в поширенні фейків про роль КНР у війні. Він закликав НАТО «припинити наклепувати на Китай безпідставними спекуляціями щодо України, відмовитися від старої ментальності часів холодної війни – гри з нульовою сумою і блокової конфронтації – і припинити розпалювати ворожнечу».

«Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може надати зброю Росії, що є хитрістю, яку використали та розкрили на початку української кризи», – заявив Веньбінь під час брифінгу в середу, 22 лютого.

Крім того, він висловив переконання, що США та інші країни НАТО є «найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні».

Водночас вчора головний дипломат Китаю Ван Ї у Москві заявив, що країна буде «твердо проводити незалежну і самостійну зовнішню політику», а відносини між РФ та КНР «продовжують функціонувати на високому рівні».

За його словами, Китай «готовий підтримувати хороший розвиток нового типу відносин з Росією як великою державою», незалежно від того, як зміниться міжнародний клімат.

Нагадаємо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

Крім того, глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю.

Раніше представник МЗС КНР  Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України

До слова, Китай протягом декількох днів опублікує документ щодо так званого «мирного плану» для України, в якому викладена «послідовна позиція Пекіна з цього питання».

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Теги: Китай НАТО США росія зброя фейк

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