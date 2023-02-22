Китай заперечив наміри постачати зброю Росії

КНР також звинувачує США та НАТО в поширенні фейків проти Китаю

Речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь стверджує, що Китай не розглядає можливість надання летальної підтримки Росії для повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє CNN.

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Ван Венбінь також звинуватив США та НАТО в поширенні фейків про роль КНР у війні. Він закликав НАТО «припинити наклепувати на Китай безпідставними спекуляціями щодо України, відмовитися від старої ментальності часів холодної війни – гри з нульовою сумою і блокової конфронтації – і припинити розпалювати ворожнечу».

«Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може надати зброю Росії, що є хитрістю, яку використали та розкрили на початку української кризи», – заявив Веньбінь під час брифінгу в середу, 22 лютого.

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Крім того, він висловив переконання, що США та інші країни НАТО є «найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні».

Водночас вчора головний дипломат Китаю Ван Ї у Москві заявив, що країна буде «твердо проводити незалежну і самостійну зовнішню політику», а відносини між РФ та КНР «продовжують функціонувати на високому рівні».

За його словами, Китай «готовий підтримувати хороший розвиток нового типу відносин з Росією як великою державою», незалежно від того, як зміниться міжнародний клімат.

Нагадаємо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

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Крім того, глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю.

Раніше представник МЗС КНР Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України.

До слова, Китай протягом декількох днів опублікує документ щодо так званого «мирного плану» для України, в якому викладена «послідовна позиція Пекіна з цього питання».