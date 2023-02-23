Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ

Китай не зняв з порядку денного можливість постачання РФ летальної зброї

Китай зіштовхнеться з серйозними наслідками, якщо поглибить взаємодію з Росією, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

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«Китай безумовно матиме наслідки, якщо вони поглиблять свої відносини з Росією», – попередила представниця американського оборонного відомства.

Вона наголосила, що хоча Сполучені Штати Америки досі й не бачили надання Китаєм летальної військової допомоги Росії, але це питання залишається актуальним для американської сторони.

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Речниця Пентагону нагадала, що Вашингтон, зі свого боку, неодноразово попереджав Пекін про це по багатьох офіційних каналах, у тому числі на рівні глав держав, а також зовнішньополітичних та оборонних відомств.

Нагадаємо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

Крім того, глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю.

Раніше представник МЗС КНР Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України.

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До слова, Китай протягом декількох днів опублікує документ щодо так званого «мирного плану» для України, в якому викладена «послідовна позиція Пекіна з цього питання».