Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ
Фото: Associated Press

Китай не зняв з порядку денного можливість постачання РФ летальної зброї

Китай зіштовхнеться з серйозними наслідками, якщо поглибить взаємодію з Росією, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

«Китай безумовно матиме наслідки, якщо вони поглиблять свої відносини з Росією», – попередила представниця американського оборонного відомства.

Вона наголосила, що хоча Сполучені Штати Америки досі й не бачили надання Китаєм летальної військової допомоги Росії, але це питання залишається актуальним для американської сторони.

Речниця Пентагону нагадала, що Вашингтон, зі свого боку, неодноразово попереджав Пекін про це по багатьох офіційних каналах, у тому числі на рівні глав держав, а також зовнішньополітичних та оборонних відомств.

Нагадаємо, що влада Китаю сформулювала своє бачення міжнародної політики: Росія повинна повернути Україні всі її окуповані території, забути про можливість використання ядерної зброї, а також віддати Китаю контроль над усією територією Африки – у тому числі місця, де діє російська приватна армія «Вагнер».

Крім того, глава МЗС Китаю Цінь Ган закликав «певні країни» припинити розпалювати вогонь війни в Україні та заявив, що Китай глибоко стурбований тим, що ситуація може вийти з-під контролю.

Раніше представник МЗС КНР  Ван Веньбінь закликав США переглянути свою позицію щодо України

До слова, Китай протягом декількох днів опублікує документ щодо так званого «мирного плану» для України, в якому викладена «послідовна позиція Пекіна з цього питання».

Теги: росія Пентагон Китай

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія є самоназвою утворення, історична назва якого Московія
Перейменувати Росію на Московію не тільки право, а й обов'язок
17 лютого, 11:39
Гіркін вважає, що наприкінці весни росіянам не буде чим воювати
Гіркін спрогнозував, коли станеться крах окупантів
18 лютого, 11:26
Росіяни можуть використовувати авіацію для підтримки наземних сил окупантів на сході України
Розвідка повідомила, де Росія сховала свою бойову авіацію
19 лютого, 15:09

Політика

Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9613
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8146
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7136
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6972
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6718
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту