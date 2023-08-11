«Яндекс» програє боротьбу з Кремлем: ISW спрогнозував долю інтернет-гіганта

Кремль хоче прибрати до рук «Яндекс»

Кремль, ймовірно, намагається націоналізувати російського інтернет-гіганта «Яндекс», щоб посилити контроль над російським інформаційним простором у рамках підготовки до виборів президента Росії в 2024 році. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кремль, ймовірно, намагається націоналізувати російського інтернет-гіганта «Яндекс», щоб посилити контроль над російським інформаційним простором у рамках підготовки до виборів президента Росії в 2024 році. Ймовірно, «Яндекс» намагався балансувати між Кремлем та його іноземними керівними органами, але тепер, схоже, програє боротьбу з Кремлем. Схоже, Кремль змушує «Яндекс» продати міжнародні дочірні компанії або дистанціюватися від них, зокрема сервіс екскурсій Yango Israel, щоб відповідати суворим російським законам про розкриття даних, які вимагають від «Яндекса» передавати всі дані користувачів, а не лише дані користувачів у Росії, Федеральній службі безпеки Росії», – йдеться у звіті.

Російський уряд раніше оштрафував «Яндекс» за недотримання цього закону, незважаючи на заяви компанії про те, що вона не може надати запитувані дані.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В ISW зауважують, що деякі російські інсайдерські джерела припустили, що радник з корпоративного розвитку «Яндекса» Олексій Кудрін спробував і не зміг перетворити «Яндекс» на національну приватну компанію, яку, за повідомленнями, контролюватиме особистий банкір Путіна Юрій Ковальчук.

Нагадаємо, 10 серпня засновник і колишній генеральний директор «Яндекса» Аркадій Волож вперше публічно засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, і деякі російські інсайдерські джерела припустили, що заява Воложа була «білим прапором», який показує, що він погодився з тим, що Кремль, швидше за все, продовжить свою офіційну спробу націоналізації.

Агентство Reuters повідомило, що його джерела в Яндексі побоюються «витоку мізків», якщо Кремль націоналізує Яндекс, оскільки багато співробітників Яндекса покинули Росію після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

«Кремль, ймовірно, усвідомлює це занепокоєння, оскільки інвестори, пов’язані з чиновниками Кремля, а не російськими державними структурами, нещодавно робили заявки на придбання «Яндекса», - зазначає ISW.