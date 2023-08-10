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Кремль вигадав спосіб, як відрізати росіян від правди про війну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кремль вигадав спосіб, як відрізати росіян від правди про війну
Багато найпопулярніших VPN перестали працювати в деяких регіонах Росії
фото: afp.com

Російська влада намагається унеможливити використання VPN в країні

Кремль намагається посилити цензуру, обмежуючи доступ жителів Росії до віртуальних приватних мереж (VPN). Таким чином, російська влада хоче позбавити громадян доступу до об'єктивних міжнародних джерел новин. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

За останній тиждень російська влада активізувала свої постійні зусилля щодо порушення доступу громадян Росії до VPN. Згідно з повідомленнями, багато найпопулярніших VPN перестали працювати у деяких регіонах Росії.

Віртуальні приватні мережі дозволяють користувачам заплутати свій доступ до Інтернету, зберегти конфіденційність та обійти державну цензуру.

За даними британської розвідки, VPN надзвичайно популярні у Росії, незважаючи на те, що вони заборонені з 2017 року. Вони дозволяють користувачам отримувати доступ до об'єктивних міжнародних джерел новин, зокрема, про війну в Україні.

«Віртуальні приватні мережі, ймовірно, являють собою найбільшу вразливість у спробах російської держави встановити всеосяжний контроль над внутрішньою інформацією. Крім збільшення технічних збоїв, російська держава також почала громадську інформаційну кампанію, намагаючись налякати громадян, щоб вони уникали VPN, заявляючи, свої особисті дані», – йдеться в повідомленні.

VPN (Virtual Private Network) – це віртуальна приватна мережа, яка забезпечує шифрування трафіку між клієнтом та VPN-сервером та зміну IP-адреси. При підключенні до VPN створюється захищений канал між комп'ютером користувача та сервером VPN. Дані в ньому надійно зашифровані: ваш інтернет-провайдер не дізнається про вашу локацію та веб-ресурсів, які ви відвідали.

Нагадаємо, що раніше Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. Прокремлівські блогери дедалі частіше хибно подають українські контрнаступальні операції як нібито невдалі.

Теги: росія пропаганда війна британська розвідка

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