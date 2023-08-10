Підсанкційний засновник «Яндекса» вперше засудив війну в Україні

Аркадій Волож сказав, що у нього було багато причин мовчати

Співзасновник «Яндекса» Андрій Волож вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ озвучив свою позицію. Лист, у якому він засуджує розпочату Росією війну, він передав до кількох редакцій росЗМІ.

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«Я категорично проти варварського вторгнення Росії до України, де в мене, як і в багатьох, є друзі та родичі. Я з жахом від того, що кожного дня до будинків українців летять бомби. Незважаючи на те, що з 2014 року я не живу в Росії, я розумію, що і на мені є частка відповідальності за дії країни», – заявив Волож.

У листі Волож також заявив, що творці «Яндекса» вірили, що будують нову Росію: «відкриту, прогресивну, інтегровану в глобальну економіку». За його словами, після початку війни він зосередився на підтримці російських інженерів, які вирішили залишити країну.

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«Було багато причин, через які мені доводилося мовчати. Можна сперечатися про своєчасність моєї заяви, але не про її суть. Я проти війни», – додав Волож.

На початку тижня ЗМІ звернули увагу, що Аркадій Волож фактично викреслив Росію із біографії на своєму сайті. У короткій довідці про Воложи говориться, що він «народжений в Казахстані ізраїльський технологічний підприємець».

Нагадаємо, Аркадій Волож потрапив до списку санкцій Євросоюзу на початку червня, коли Брюссель оголосив шостий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні. Після цього Волож залишив усі пости в «Яндексі». Сама компанія під санкції не потрапила.

Але фінська влада у своєму рішенні посилається на аргументи ЄС про те, що «Яндекс» «несе відповідальність за надання переваги російським державним ЗМІ та державному порядку денному в результатах пошуку», а також за видалення контенту, який критикує уряд країни та агресивну війну проти України.