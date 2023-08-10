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Підсанкційний засновник «Яндекса» вперше засудив війну в Україні

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Підсанкційний засновник «Яндекса» вперше засудив війну в Україні
Аркадій Волож
фото з відкритих джерел

Аркадій Волож сказав, що у нього було багато причин мовчати

Співзасновник «Яндекса» Андрій Волож вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ озвучив свою позицію. Лист, у якому він засуджує розпочату Росією війну, він передав до кількох редакцій росЗМІ.

«Я категорично проти варварського вторгнення Росії до України, де в мене, як і в багатьох, є друзі та родичі. Я з жахом від того, що кожного дня до будинків українців летять бомби. Незважаючи на те, що з 2014 року я не живу в Росії, я розумію, що і на мені є частка відповідальності за дії країни», – заявив Волож.

У листі Волож також заявив, що творці «Яндекса» вірили, що будують нову Росію: «відкриту, прогресивну, інтегровану в глобальну економіку».  За його словами, після початку війни він зосередився на підтримці російських інженерів, які вирішили залишити країну. 

«Було багато причин, через які мені доводилося мовчати. Можна сперечатися про своєчасність моєї заяви, але не про її суть. Я проти війни», – додав Волож.

На початку тижня ЗМІ звернули увагу, що Аркадій Волож фактично викреслив Росію із біографії на своєму сайті. У короткій довідці про Воложи говориться, що він «народжений в Казахстані ізраїльський технологічний підприємець». 

Нагадаємо, Аркадій Волож потрапив до списку санкцій Євросоюзу на початку червня, коли Брюссель оголосив шостий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні. Після цього Волож залишив усі пости в «Яндексі». Сама компанія під санкції не потрапила.

Але фінська влада у своєму рішенні посилається на аргументи ЄС про те, що «Яндекс» «несе відповідальність за надання переваги російським державним ЗМІ та державному порядку денному в результатах пошуку», а також за видалення контенту, який критикує уряд країни та агресивну війну проти України.

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Теги: війна Яндекс росіяни

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