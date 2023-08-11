Розвідка знайшла пояснення, для чого соратникам Путіна приватні армії

Мешканці «веж Кремля» утримують певні елементи власних приватних армій

Представники Кремля утримують певні елементи власних приватних армій насамперед для майбутнього самозахисту. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Він зазначив, що наразі існує велика автономія – і політична і військова – у нинішнього глави Чечні Рамзана Кадирова.

«Утім ми не бачимо переважно тих самих «кадировців» на передовій. Вони – це наразі або «заградотряди», або використовуються для зачисток, або утримуються для майбутніх конфліктних ситуацій і захисту вже режиму Кадирова на підконтрольних йому територіях. І те саме стосується багатьох інших мешканців «веж Кремля» або обслуговуючого персоналу, які утримують певні елементи власних приватних армій для майбутнього самозахисту насамперед», – підкреслив Юсов.

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Нагадаємо, після невдалого заколоту Євгена Пригожина у Росії за наказом Путіна ПВК «Вагнер» розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Частина поїхала до Білорусі.

До слова, Росія, яка окупувала та зруйнувала Маріуполь, призначила його містом-побратимом столицю Чечні Грозний. Грозний, як і Маріуполь, сильно постраждали через військові дії Росії і зараз фактично перебувають під окупацією.