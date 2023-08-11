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Розвідка знайшла пояснення, для чого соратникам Путіна приватні армії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Розвідка знайшла пояснення, для чого соратникам Путіна приватні армії
Рамзан Кадиров має свою армію бойовиків
фото з відкритих джерел

Мешканці «веж Кремля» утримують певні елементи власних приватних армій

Представники Кремля утримують певні елементи власних приватних армій насамперед для майбутнього самозахисту. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що наразі існує велика автономія – і політична і військова – у нинішнього глави Чечні Рамзана Кадирова.

«Утім ми не бачимо переважно тих самих «кадировців» на передовій. Вони – це наразі або «заградотряди», або використовуються для зачисток, або утримуються для майбутніх конфліктних ситуацій і захисту вже режиму Кадирова на підконтрольних йому територіях. І те саме стосується багатьох інших мешканців «веж Кремля» або обслуговуючого персоналу, які утримують певні елементи власних приватних армій для майбутнього самозахисту насамперед», – підкреслив Юсов.

Нагадаємо, після невдалого заколоту Євгена Пригожина у Росії за наказом Путіна ПВК «Вагнер» розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ.  Частина поїхала до Білорусі.

До слова, Росія, яка окупувала та зруйнувала Маріуполь, призначила його містом-побратимом столицю Чечні Грозний. Грозний, як і Маріуполь, сильно постраждали через військові дії Росії і зараз фактично перебувають під окупацією.

Читайте також: Маріуполь як «місто-побратимський трофей» Кадирова
Теги: росія путін війна армія розвідка

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