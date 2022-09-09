Єлизавета II з'явилася на обкладинці журналу Time

Фотографія, яка буде опублікована в пам'ятному номері журналу, була зроблена 1968 року британським портретним і військовим фотографом Сесілом Бітоном

Американський журнал Time розмістив на обкладинці нового випуску фото покійної королеви Єлизавети II. Про це повідомляє сайт видання.

Фотографію, яка буде опублікована в пам'ятному номері журналу, була зроблена 1968 року британським портретним і військовим фотографом Сесілом Бітоном, який протягом кількох десятиліть фотографував членів королівської родини.

На останньому знімку, зробленому Бітоном, королева Єлизавета ІІ відображена у віці 42 років.

На обкладинці, присвяченій пам'яті королеви, фотографія облямована не червоною, а срібною рамкою. Востаннє журнал використав її для обкладинки із зображенням Барака Обами.

Вперше Єлизавета II з'явилася на обкладинці видання в 1929 як «Принцеса Лілібет». З того часу, за даними видання, британська королева з'являлася на ній не менше 10 разів.

Нагадаємо, 8 вересня Букінгемський палац повідомив про смерть Єлизавети II, вона правила країною понад 70 років і померла у віці 96 років.

Після смерті королеви за законом новим монархом стає її старший син Чарльз, якому у листопаді виповниться 74 роки. У статусі короля він мав узяти нове ім'я.

Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трас назвала смерть Єлизавети II величезним шоком для країни та світу. За її словами, Єлизавета ІІ була душею Сполученого Королівства.

Ліз Трасс закликала народ Британії згуртуватися навколо нового короля і допомогти йому скласти присягу.

Раніше цього ж дня лікарі Єлизавети II заявляли, що стурбовані станом її здоров’я. У зв’язку з цим вони рекомендували королеві залишатись під медичним наглядом. «Після подальшого обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом», – зазначалося у повідомленні. Водночас у дописі повідомлялось, що Єлизавета як і раніше «почувається комфортно» та нині перебуває у своїй резиденції Балморал. За даними британських ЗМІ, до неї у резиденцію приїхали син Єлизавети принц Чарльз і онук принц Вільям.

Наступним монархом Великої Британії стане її старший син – 73-річний принц Чарльз.

Українські політики відреагували на смерть Єлизавети ІІ зворушливими постами.