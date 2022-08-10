Офіс президента розповів про найбільш потрібний пункт у новому пакеті санкцій проти РФ 

Єрмак наполягає на припиненні видачі шенгенських віз росіянам

У новому пакеті санкцій проти Росії пріоритетним пунктом повинен бути заборона видачі шенгенських віз росіянам. Голова Офісу президента України наголосив, що «справжній житель Радянського союзу повинен бути ізольованим». Про це Андрій Єрмак написав у соціальних мережах.

«Справжній житель СРСР має бути ізольованим від цивілізованого світу. Заборона на видачу шенгенських віз росіянам - це одна з пріоритетних цілей нового пакету санкцій ЄС. Давайте допоможемо росіянам відновити нафталіновий радянський союз у їхніх кордонах», – написав Єрмак.

Нагадаємо, одразу кілька держав закликають припинити видавати візи росіянам. Наприклад, Фінляндія може запровадити візові обмеження для росіян.

Також Латвія після теракту в Оленівці знову закликала обмежити в'їзд росіян до ЄС.

Тим часом у Кремлі істерика: Європа може перестати видавати шенгенські візи росіянам.