Візовий режим для росіян підтримує рекордна кількість українців

Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року

До 2014 року більшість українців вважали, що Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами

Абсолютна більшість українців підтримують скасування безвізового режиму з Росією. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Багато років поспіль КМІС запитує у респондентів, якими б вони хотіли бачити відносини України з Росією. До 2014 року абсолютна більшість українців відповідали: Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами – із відкритими кордонами, без віз та митниць.

За варіант із закритими кордонами і візами тоді виступав лише кожен десятий.

Після того, як Росію окупувала Крим та почала війну на Донбасі, кількість відповідей розділилася приблизно 50 на 50.

«Можливо, справа не в «дружніх» стосунках, а у тому, що багато українців мають родичів у Росії й хотіли б залишити потенційну можливість з ними бачитися без таких перешкод, як візи та митниці», – прокоментував результати дослідження заступник директора КМІС Антон Грушецький.

2022 року стався остаточний злам. Липневе опитування КМІС показало, що абсолютна більшість українців – 79% – вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони – з візами та митницями.

79% українців вважають, що між Україною і Росією мають бути закриті кордони – з візами та митницями КМІС

Лише 11% вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами без віз і митниць. Лише 1% респондентів виступають за об’єднання в одну державу.

«Агресивність керівництва Росії і «звичайних» росіян разом із звірствами російської армії поховали ідею «дружніх» і «зручних» відносин. В усіх регіонах ця думка абсолютно переважає. Українці незалежно від регіону чи мови прагнуть відгородитися від Росії», – сказав Грушецький.

Закриті кордони з візами і митницями підтримують 83% україномовних українців КМІС

В опитуванні КМІС взяли участь 2000 респондентів, які перебувають на території України (крім територій, окупованих до 24 лютого 2022 року). Статистична похибка для такої вибірки у звичайних умовах не перевищує 1,1-2,4%, але зараз додається певне систематичне відхилення у зв'язку з тим, що дедалі складніше додзвонитися до респондентів, які проживають на території, окупованій Росією після 24 лютого.

Дослідження проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Нагадаємо, Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року. Тепер російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті.

Росіяни на території своєї країни можуть звернутися за візами у восьми містах до центрів VFS Global.

За новими правилами росіяни не можуть без запрошення приїхати до України. Для в'їзду також потрібні закордонний паспорт та ксерокопія паспортних даних приймаючої сторони. З собою необхідно мати суму, що дорівнює 20 прожитковим мінімумам на місяць – 52 тис. грн. Росіяни, які в'їхали до 1 липня, мають бути зареєстровані за місцем проживання та можуть залишатися в країні до 90 днів.

Візи не зможуть отримати росіяни, які перебувають у списку санкцій.