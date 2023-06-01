ЄС приєднується до Стамбульської конвенції: що це означає
Стамбульська конвенція надає правові рамки для захисту жінок
Рада Європейського союзу ухвалила рішення про приєднання ЄС до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції). Про це повідомляється на сайті Європейської ради.
«Насильство проти жінок є неприйнятним... Такі дії не можуть мати місця у нашому суспільстві. Стамбульська конвенція є важливою віхою та каталізатором для дій. Сьогоднішнє рішення про приєднання ЄС демонструє наші зобов’язання щодо активізації дій проти гендерного насильства та допомоги його жертвам», - заявила міністр з питань гендерної рівності головуючої в ЄС Швеції Пауліна Брандберг.
Очікується, що приєднання ЄС до Стамбульської конвенції сприятиме посиленню зусиль країн ЄС у забезпеченні рівності між жінками та чоловіками та запобіганні будь-яким формам дискримінації на гендерній основі.
Як повідомлялося, Стамбульська конвенція набула чинності у квітні 2014 року та була підписана ЄС 13 червня 2017 року. Верховна Рада Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня 2022 року.
Тим часом, Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції і передала відповідні документи заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге.
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