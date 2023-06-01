ЄС приєднується до Стамбульської конвенції: що це означає

Стамбульська конвенція надає правові рамки для захисту жінок

Рада Європейського союзу ухвалила рішення про приєднання ЄС до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції). Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

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«Насильство проти жінок є неприйнятним... Такі дії не можуть мати місця у нашому суспільстві. Стамбульська конвенція є важливою віхою та каталізатором для дій. Сьогоднішнє рішення про приєднання ЄС демонструє наші зобов’язання щодо активізації дій проти гендерного насильства та допомоги його жертвам», - заявила міністр з питань гендерної рівності головуючої в ЄС Швеції Пауліна Брандберг.

Очікується, що приєднання ЄС до Стамбульської конвенції сприятиме посиленню зусиль країн ЄС у забезпеченні рівності між жінками та чоловіками та запобіганні будь-яким формам дискримінації на гендерній основі.

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Стамбульська конвенція надає правові рамки для захисту жінок проти насильства та охоплює широкий спектр заходів, від збору інформації та підвищення обізнаності людей про це явище, до правових дій з криміналізації різних форм насильства проти жінок. Цей документ передбачає також заходи захисту жертв насильства та організацію служб з їх підтримки.

Як повідомлялося, Стамбульська конвенція набула чинності у квітні 2014 року та була підписана ЄС 13 червня 2017 року. Верховна Рада Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня 2022 року.

Тим часом, Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції і передала відповідні документи заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге.