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ЄС приєднується до Стамбульської конвенції: що це означає

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС приєднується до Стамбульської конвенції: що це означає
фото з відкритих джерел

Стамбульська конвенція надає правові рамки для захисту жінок

Рада Європейського союзу ухвалила рішення про приєднання ЄС до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції). Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

«Насильство проти жінок є неприйнятним... Такі дії не можуть мати місця у нашому суспільстві. Стамбульська конвенція є важливою віхою та каталізатором для дій. Сьогоднішнє рішення про приєднання ЄС демонструє наші зобов’язання щодо активізації дій проти гендерного насильства та допомоги його жертвам», - заявила міністр з питань гендерної рівності головуючої в ЄС Швеції Пауліна Брандберг.

Очікується, що приєднання ЄС до Стамбульської конвенції сприятиме посиленню зусиль країн ЄС у забезпеченні рівності між жінками та чоловіками та запобіганні будь-яким формам дискримінації на гендерній основі.

Стамбульська конвенція надає правові рамки для захисту жінок проти насильства та охоплює широкий спектр заходів, від збору інформації та підвищення обізнаності людей про це явище, до правових дій з криміналізації різних форм насильства проти жінок. Цей документ передбачає також заходи захисту жертв насильства та організацію служб з їх підтримки.

Як повідомлялося, Стамбульська конвенція набула чинності у квітні 2014 року та була підписана ЄС 13 червня 2017 року. Верховна Рада Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня 2022 року.

Тим часом, Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції і передала відповідні документи заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге.

Теги: міністр Україна Стамбульська конвенція Європейський союз

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