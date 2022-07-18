Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

Документ набуде чинності 1 листопада 2022 року

Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції і передала відповідні документи заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге. Відповідний факт привітала генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

«Я тепло вітаю здачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції. Україна – 36-та держава-учасниця цього знаменного договору», – написала вона у Твіттер.

I warmly welcome Ukraine’s deposit today of the instrument of ratification of @coe @CoE_endVaW Istanbul Convention w/@DSGBjornBerge. #Ukraine is the 36th state party to this landmark treaty @ZelenskyyUa @DmytroKuleba @ua_parliament — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) July 18, 2022

Документ набуде чинності 1 листопада 2022 року.

Нагадаємо, 21 червня Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Раніше Верховна Рада 259 голосами ратифікувала Стамбульську конвенцію.

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства – міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році. Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала цей документ. Після неї Конвенцію підписали ще 33 країни. Як відомо, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству.

Україна брала участь у підготовці Стамбульської конвенції проти насильства, проте Верховна Рада тривалий час її не ратифікувала. Проти ратифікації виступають Всеукраїнська рада церков та деякі народні депутати, стверджуючи, що конвенція «нав'язує гендерну ідеологію».

16 червня Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій на своєму сайті опублікувала заяву, де закликає Верховну раду зняти з розгляду питання про ратифікацію Стамбульської конвенції — щоб запобігти «ескалації напруженості та розколу українського суспільства».

Релігійні діячі наголосили, що Стамбульська конвенція запроваджує поняття «гендер» як ідеологічний концепт самоідентифікації людини.