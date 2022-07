Україна завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції і передала відповідні документи заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге. Відповідний факт привітала генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

«Я тепло вітаю здачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції. Україна – 36-та держава-учасниця цього знаменного договору», – написала вона у Твіттер.

I warmly welcome Ukraine’s deposit today of the instrument of ratification of @coe @CoE_endVaW Istanbul Convention w/@DSGBjornBerge. #Ukraine is the 36th state party to this landmark treaty @ZelenskyyUa @DmytroKuleba @ua_parliament