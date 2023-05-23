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Уже є необхідний мінімум зброї: Буданов повідомив, чи готова Україна до контрнаступу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уже є необхідний мінімум зброї: Буданов повідомив, чи готова Україна до контрнаступу
фото з відкритих джерел

Кирило Буданов: «Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції»

Партнери вже поставили Україні необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Але цього ще замало, аби прогнати загарбників з території України. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

«Багато мирних жителів все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше не можна втрачати. У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що контрнаступ розпочнеться найближчим часом», – зазначив Буданов.

Водночас він наголосив, що для того, аби витіснити окупантів з нашої території необхідно більше зброї, зокрема винищувачі. «Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції», – наголосив Буданов.

Нагадаємо, триває 454-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом цієї доби ракетних ударів не було. Втім, противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура. 

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Теги: Міноборони Україна Кирило Буданов контрнаступ війна

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