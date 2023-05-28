Президентка Грузії звинуватила міністра оборони у порушенні протоколу

З нагоди Дня незалежності міністр оборони Джуаншера Бурчуладзе порушив протокол

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що у своєму виступі на урочистому заході з нагоди святкування Дня незалежності міністр оборони порушив протокол. 26 травня, вітаючи присутніх на Площі Свободи у Тбілісі, Джуаншер Бурчуладзе спочатку згадав прем'єр-міністра, і лише потім – президента та верховного головнокомандувача. Про це повідомляє Sova.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Так не може бути в жодній країні. Це усюди викликає подив. І я скажу ще дещо: протокол – це не тільки охорона держави всередині та налагодження наших відносин. Якою б не була різниця у думках, у кожного має бути своє місце», - заявила Зурабішвілі.

Вона наголосила, що це була не образа президента, а порушення протоколу, який є опорою держави, адже у протилежному випадку «починається нескінченне: я перший, ти – другий».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Зурабішвілі, три роки вона намагалася створити єдиний протокольний статут, тобто встановити координацію між різними міністерствами та структурами, включаючи патріархію, щоб «раз і назавжди впорядкувати протокольну книгу Грузії». Але це не вдалося, оскільки «у кожного є свої маленькі приватні амбіції».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр зазначив, що Грузія підтримує Україну, але запроваджувати прямі санкції проти Росії не буде.