Кабмін визначив, який запас газу в сховищах має бути на початок опалювального сезону

на засіданні Антикризового енергетичного штабу було визначено, скільки в сховищах повинно бути газу

Україна прагне мінімізувати імпорт газу шляхом збільшення власного видобутку

На сьогоднішньому засіданні Антикризового енергетичного штабу було визначено, що до початку наступного опалювального сезону в українських сховищах повинно бути понад 14 млрд кубометрів газу. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі за результатами засідання.

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«Головна тема – старт підготовки до наступного опалювального сезону. Визначили, що на початок осінньо-зимового періоду запас газу у сховищах має становити понад 14 мільярдів кубометрів. Наша стратегічна мета – мінімізувати імпорт газу в Україну коштом збільшення власного газовидобутку», – зазначив Шмигаль.

За його словами, на засіданні Антикризового енергетичного штабу також обговорювалася ситуація в електроенергетиці. Шмигаль зауважив, що було дано доручення збільшити можливості експорту-імпорту електроенергії з ЄС.

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«З усіма присутніми енергетичними підприємствами погодили план відновлення до початку опалювального сезону 1710 МВт генеруючих потужностей», – наголосив він.

Прем'єр-міністр повідомив, що Міністерство енергетики та Міністерство інфраструктури отримали завдання забезпечити роботу щодо захисту від російських дронів і ракет генеруючих потужностей та систем розподілу.

На засіданні також розглянуто пропозицію з децентралізації енергомережі, зокрема залучення громад до розбудови розосередженої генерації, зазначив Шмигаль.