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Псевдобортпровідник у рейсі: на кордоні зловили креативного ухилянта

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Псевдобортпровідник у рейсі: на кордоні зловили креативного ухилянта
Ухилянт підробив документи для виїзду за кордон
фото з відкритих джерел

За свою витівку ухилянт отримав штраф у розмірі 17 тис. грн

ІТ-підприємець із Дніпра Денис Бармузі настільки хотів поїхати з України, що підробив документи бортпровідника української авіакомпанії SkyUp, щоб нелегально виїхати за кордон. Креативного ухилянта затримали у пункті пропуску «Грушів», а Яворівський районний суд Львівської області оштрафував його на 17 тис. грн. Про це пише видання Zaxid.

Як вказано у матеріалах справи, наприкінці березня 30-річний айтівець із Дніпра Денис Бармузі підробив свідоцтво бортпровідника української авіакомпанії SkyUp, листа, що підтверджує його належність до персоналу компанії, а також наказ Державіаслужби, за яким він нібито має відповідне свідоцтво стюарта.

У документах вказано, що з 14 квітня до 5 червня він нібито має перебувати у відрядженні авіакомпанії SkyUp за маршрутом Київ – Варшава – Шарм-еш-Шейх – Київ. Курйозності цій ситуації надає те, що більше року, через повномасштабне вторгнення Росії, Україна закрила небо для цивільних літаків, тож фізично виконати рейс із та до Києва ухилянт би не зміг.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. За свої послуги члени злочинної групи вимагали 5500 євро. Про це йдеться на Facebook-сторінці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, підозрювані за грошову винагороду організували схему незаконного перетину кордону на поїзді міжнародного сполучення без внесення відповідних даних до офіційних баз.

Встановлено, що фінансовий розрахунок із «клієнтами» відбувався у декілька етапів: спершу переказами на банківські картки, надалі – «з рук у руки», зокрема під час безпосередньої посадки особи на вокзалі. Вартість такої послуги для однієї особи становила 5500 євро.

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Теги: наказ документи штраф Україна Facebook SkyUp послуги кордон Варшава

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