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Схвалено комплексний план реформування системи правопорядку – звернення Зеленського

Діана Гасюк
glavcom.ua
Схвалено комплексний план реформування системи правопорядку – звернення Зеленського
президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот з відео

Володимир Зеленський: «маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС»

Сьогодні, 11 травня відбулося схвалення комплексного стратегічного плану реформування української системи правопорядку – усіх правоохоронних органів та прокуратури (детальний документ, який розраховано на час до 27-го року). Про це та багато іншого, президент України Володимир Зеленський розповів у сьогоднішньому вечірньому зверненні.

«Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС, – додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, – гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави», – повідомив президент.

За його словами, Україна має стати місцем сили Європи та всього вільного світу.

«Маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини», – підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський сьогодні подякував воїнам і підрозділам, які особливо відзначились у захисті держави від початку цього тижня:

  • ОСУВ «Хортиця» – 3-тя і 5-та окремі штурмові бригади та 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.
  • ОСУВ «Таврія» – воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола, 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ», славетної «Пʼятдесятдевʼятки» – 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та 79-ї окремої бригади ДШВ.
  • ОСУВ «Одеса» – бійці 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

Президент також відзначив артилерійські розрахунки 63-ї окремої механізованої бригади.

«Уміють хлопці «мінусувати» ворожу техніку на полі бою. Кожен ваш влучний удар, наші герої, – це збережені життя українців. Дякую вам!», – заявив президент.

«Є за що відзначити цього тижня й підрозділи нашої Національної гвардії. Зокрема, воїнів 1-ї та 14-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, які разом з усіма силами оборони й безпеки України захищають нашу державу на Донеччині, на Луганщині. Дякую вам, нацгвардійці, і за вашу стійкість, і за ваше вміння силами своєї розвідки, артилерії посувати колишню «другу армію світу» нижче й нижче в переліку військових сил», – додав він.

Зеленський сьогодні підписав новий указ про відзначення українських воїнів державними нагородами.

«Це взірцево відважні військовослужбовці наших Десантно-штурмових військ. 134 воїни… 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, 46-та окрема аеромобільна бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 132-й окремий розвідувальний батальйон, 148-й окремий артилерійський дивізіон та 199-й навчальний центр ДШВ», – повідомив президент.

Зокрема він повідомив, що скоро зможе оголосити важливі новини щодо державної оборони.

«Зустрівся зі спеціальним радником Президента Бразилії з міжнародних питань, – сказав Зеленський та додав: – Обговорили можливість проведення саміту у форматі Україна – Латинська Америка. Ще раз підкреслив своє запрошення для Президента Бразилії відвідати нашу країну та побачити героїзм українців на власні очі, нашу реальну налаштованість на мир для всієї української землі, для всіх наших міст і громад, які зараз зазнають ударів російських терористів».

Він зазначив, що формула миру, яку Україна запропонувала світу ще торік – це єдиний комплексний і реалістичний план повернення спокою не лише українському народу, а й усім народам планети, які прагнуть жити без агресії.

 

Теги: Одеса Володимир Зеленський Україна президент

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