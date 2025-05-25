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Європа хоче купити у США зброю для України – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Європа хоче купити у США зброю для України – Bloomberg
Європа хоче зберегти військову підтримку Києва навіть у разі, якщо Вашингтон припинить постачання
фото: Армія inform

В Європі обговорюється план із закупівлі американського озброєння від імені ЄС, щоб згодом передати його Україні 

Європейські держави розглядають варіант закупівлі американської зброї у разі, якщо президент США Дональд Трамп вирішить припинити пряму військову допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела Bloomberg.

За інформацією видання, країни ЄС стикаються з нестачею зброї та обмеженими виробничими потужностями, а підтримка з боку США, схоже, опиняється під загрозою. Білий дім уже відхилив європейські заклики до активнішого тиску на Володимира Путіна шляхом посилення санкцій, щоб змусити його до негайного припинення вогню.

Натомість Москва, за даними джерел, знайомих із ситуацією, відкладає перемовини, які нібито обіцяла Трампу, і готується до наступу влітку.

На цьому тлі в Європі обговорюється план із закупівлі американського озброєння від імені ЄС, щоб згодом передати його Україні. Це дозволило б зберегти військову підтримку Києва навіть у разі, якщо Вашингтон припинить постачання. Такий крок не лише зміцнив би позиції України на полі бою, але й міг би посилити тиск на Кремль для серйознішого ставлення до припинення бойових дій.

Цей сценарій поставить Трампа перед вибором між двома пріоритетами: уникати конфронтації з Путіним чи скористатися економічною вигодою від продажу американської зброї.

Джерела також зазначають, що США, ймовірно, продовжать передавати Україні розвіддані для підтримки у визначенні цілей. Раніше тимчасова зупинка такої співпраці вже призводила до труднощів у роботі ЗСУ та викликала занепокоєння серед західних партнерів щодо надійності американської підтримки в майбутньому.

За оцінками експертів, поставки озброєння, схвалені адміністрацією Джо Байдена, можуть завершитися вже цього літа. Європейським країнам буде складно самостійно компенсувати цей дефіцит, чим, найімовірніше, спробує скористатися Володимир Путін.

Теги: Дональд Трамп озброєння Європа

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