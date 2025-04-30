Китай заслужив торгові мита у розмірі 145% – Трамп

Трамп пояснив, що до введення мит Китай заробляв на США $1 трлн на рік

Трамп вважає, що при 145% мита китайці фактично не можуть вести бізнес із США

Китай заслужив торгове мито у розмірі 145%. Про це в інтерв'ю телекомпанії ABC, присвяченому першим 100 дням його другого президентського терміну, заявив голова Білого дому Дональд Трамп, пише «Главком».

«Це добре. Вони заслуговують на це», – сказав американський лідер. Так він відповів на запитання журналіста про те, що розмір введеного мита на китайську продукцію фактично означає встановлення торговельного ембарго.

Трамп такі дії пояснив тим, що до введення мит Китай заробляв на США $1 трлн на рік. «При 145% вони фактично не можуть вести бізнес із США», – далі сказав глава Білого дому.

Раніше, 2 квітня, американський лідер оголосив про введення мита на продукцію зі 185 країн і територій у розмірі 10%.

Щодо деяких країн американська адміністрація запровадила індивідуальні тарифи. Для Китаю вони становили 125%. Сумарно із запровадженими раніше 20% мита склали 145%. Китай у відповідь також підвищив тарифи на американські товари до 125%.

Раніше стало відомо, що Китай не проводить жодних переговорів зі Сполученими Штатами щодо тарифів, попри натяки адміністрації Дональда Трампа на зниження напруженості у відносинах з Пекіном.

До слова, Китай непублічно скасував додаткові мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені у США.