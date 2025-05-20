Гашек: Трамп допоміг Росії і Путіну більше, ніж будь-який інший політик у світі

Гашек: За 110 днів Трамп завдав багато шкоди

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек розкритикував президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком».

«Трамп погрожує «відступити» від мирних переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто прогресу… Тепер, коли він йде, уже запізно. За 110 днів Трамп завдав багато шкоди й допоміг імперіалістичній Росії та злочинцю Путіну більше, ніж будь-який інший політик у світі з початку війни у лютому 2022 року», – написав Гашек в Х.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, Гашек повідомив МОК, що експрезидент РФ Медведєв погрожував його вбити.

«Сьогодні я надіслав два офіційні листи. Одне – керівництву МОК, а інше – керівництву ІІХФ. Я повідомив їм, що колишній президент Росії Медведєв погрожував мене вбити. Крім того, серед іншого я вказав на те, наскільки важливими будуть їхні рішення в найближчі місяці, і знову запропонував допомогу у створенні правил, щоб спортивні змагання не були рекламою російської війни та через них не гинули люди. Я вважаю обидва листи дуже важливими не тільки для МОК та ІІХФ, але й для всієї спортивної, а також неспортивної спільноти. Тому я опублікую їх за кілька днів», – написав Гашек на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

Дмитро Медведєв, який відомий своїм зловживанням алкоголем, вітаючи росіянина Овечкіна з новим рекордом в НХЛ, написав, що «чекає на суїцид Гашека».

Як повідомлялося, одіозний депутат Держдуми РФ та колишній боксер Микола Валуєв істерично відреагував на звернення легендарного чеського воротаря Домініка Гашека до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) з повідомленням про те, що експрезидент Росії Дмитро Медведєв у себе в телеграм-каналі погрожував його вбити.

«Я не маю наміру обговорювати щось пов'язане з Гашеком. Загальновідомо, що він є русофобом, і його слова не заслуговують на увагу», – заявив Валуєв.