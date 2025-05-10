Стармер та Макрон пообіцяли відповідь, якщо РФ відмовиться припинити вогонь

У Маріїнському палаці в Києві відбулася перша п’ятистороння зустріч у форматі United Europe in Ukraine

Європейські лідери попередили російського диктатора Путіна про наслідки, якщо він не погодиться на перемир’я

Якщо російський диктатор Володимир Путін не повернеться на шлях миру в Україні, він отримає відповідь, яка примусить РФ сісти за стіл переговорів. Як інформує «Главком», про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на пресконференції після зустрічі лідерів «Коаліції охочих» у Києві.

«Саме тому ми тут, разом зі США, звертаємося до Путіна, відкрито: якщо ви серйозно думаєте про мир, саме час це продемонструвати», – наголосив він.

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Британський прем’єр підкреслив, що йдеться про 30-денне припинення вогню із негайним початком переговорів. Причому без додаткових умов та затримок. Якщо ж цього не буде, Росію примусять піти на переговори.

«Путін хоче умов, він замість припинення вогню організував військовий парад, ще раз кидає виклик… Якщо Путін не повернеться на шлях миру, ми відповімо. Разом з президентом Трампом ми посилимо нашу допомогу оборонній потузі Україні, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів», – додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон також попередив російського диктатора про наслідки, якщо він відмовиться від припинення вогню.

«Учасники «Коаліції охочих» вимагатимуть 30-денного припинення вогню, і головну роль у моніторингу відіграватимуть американці, проте участь у цьому братимуть усі партнери. У разі порушення ми дійшли згоди про запровадження проти РФ масштабних санкцій. Це питання готуватиметься і координуватиметься американцями та європейцями», – заявив Макрон.

Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поінформував, що «Коаліція охочих» спілкувалася з президентом США як перед сьогоднішньою зустріччю, так і після.

«Ми всі спілкувалися з американським президентом перед нашою зустріччю і одразу після неї. Ми вдячні амеркаинському президенту за те, що він цілковито підтримує нашу ініціативу і він цілковито залучений до неї», – розповів він.

Нагадаємо, перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції.

До Києва для зустрічі «коаліції рішучих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Це перший випадок за час повномасштабної війни в Україні, коли лідери цих чотирьох держав одночасно перебуватимуть в українській столиці з візитом.

Також президент України Володимир Зеленський та європейські лідери, що приїхали до Києва, після зустрічі «Коаліції охочих» поговорили телефоном з главою США Дональдом Трампом.