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Путін висловився про застосування ядерної зброї проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін висловився про застосування ядерної зброї проти України
У Росії не було необхідності застосовувати ядерну зброю в ході СВО, сказав Путін
фото з відкритих джерел

Диктатор вважає, що РФ не доведеться застосовувати «ядерку» проти України

Президент РФ Володимир Путін знову заговорив про ядерну зброю. За його словами, «є надія, що застосовувати її не доведеться». Як інформує «Главком», про це написало російське пропагандистське видання «РИА Новости».

«У Росії не було необхідності застосовувати ядерну зброю в ході СВО. Є надія, що цього і не буде потрібно», – зазначив він.

Диктатор стверджує, що Росію хотіли спровокувати, щоб вона зробила помилки.

Раніше Путін висловився про досягнення миру з Україною. За його словами, це є неминучим.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський закликав не вірити обіцянкам Москви про припинення вогню і бути готовими до провокацій на 9 травня.

Також президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою. Водночас президент наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

Кремль бурхливо відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність до перемир'я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське. 

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Теги: ядерна зброя Володимир Зеленський путін

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