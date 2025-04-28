Блекаут в Європі, нове перемир'я від Путіна. Головне за 28 квітня

Путін оголосив так зване перемирʼя на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги

Блекаут в Європі, новий голова правління «Нафтогазу», Путін оголосив ще одне перемир'я. «Главком» склав добірку новин 28 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Блекаут в Європі

У Європі стався один з найбільших блекаутів в історії, що паралізував роботу інфраструктури в кількох країнах. Зокрема, йдеться про Португалію, Іспанію, Францію, Андорру та Бельгію.

Європейська комісія повідомила, що перебуває в контакті з національними органами влади Іспанії та Португалії, а також із Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) у зв'язку з масовими відключеннями електроенергії.

За даними португальського оператора електромережі REN, відключення електроенергії у Європі сталось унаслідок «рідкісного атмосферного явища».

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна готова допомогти відновити стабільну роботу енергомереж європейських партнерів. За словами чиновника, українські фахівці мають значний досвід у відновленні енергосистеми.

Фахівці вже частково відновили електропостачання в Іспанії. Напругу відновили на підстанціях у кількох районах країни на півночі, північному заході, північному сході, заході та на півдні.

Раніше повідомлялося, що для відновлення електропостачання знадобиться від шести до 10 годин.

Новий очільник «Нафтогазу»

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою правління. Інформацію підтвердив голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні наглядової ради 28 квітня. До фінального етапу відбору пройшли Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював «Укргазвидобування».

Корецький – український підприємець та топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів. Він очолює найбільшу нафтовидобувну компанію країни ПАТ «Укрнафта», а також «Укртатнафту» з листопада 2022 року.

Повітряні сили втратили винищувач Су-27

Уранці 28 квітня під час відбиття нападу російських дронів Україна втратила винищувач Су-27.

Пілот літака зміг катапультуватися. На місці приземлення його знайшла пошуково-рятувальна команда, яка доставила його до лікарні. Зараз його стан стабільний, його життю нічого не загрожує.

Причини втрати літака з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.

Ватикан оголосив дату початку конклаву

Конклав, на якому кардинали оберуть нового Папу Римського, розпочнеться 7 травня. Рішення було ухвалено понеділок, 28 квітня, на п'ятій Генеральній Конгрегації.

Вибори проходитимуть в Сикстинській капелі Ватикану, яка в ці дні залишається закритою для відвідувачів.

У Ватикані офіційно завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом понтифіка було закрито під час урочистого обряду в соборі Святого Петра. Цей момент став кульмінацією триденної прощальної церемонії, яку відвідали близько 250 тис. людей.

Путін оголосив нове перемир'я

Російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване перемирʼя на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. Воно нібито буде діяти з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня.

Напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».