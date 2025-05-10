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Діти хочуть на «СВО»: у Росії школи готують наступне покоління солдат – WP

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Діти хочуть на «СВО»: у Росії школи готують наступне покоління солдат – WP
Діти у Росії кажуть, що війна почалася «через расизм і неповагу щодо російського народу»
фото: The Washington Post

Із 2022 року в Росії спостерігається потужна мілітаризація освіти: переписано шкільні підручники та збільшено фінансування патріотичних організацій

Після вторгнення в Україну президент Росії Владімір Путін розгорнув ще один фронт – ідеологічний. Його мета – сформувати покоління юних росіян, готових до майбутніх війн, які, на його переконання, потрібні для відновлення імперської величі. Як показує репортаж The Washington Post, ця мета поступово досягається, і прикладом цього є 14-річний Єгор із Бєлгорода, передає «Главком».

У кімнаті підлітка висить прапор ПВК «Вагнер», а стіни прикрашені інфографікою із закликами до «денацифікації» України, військовими картами та іграшковою зброєю. Хлопець носить дитячу форму, подаровану батьком-військовим, і захоплено розповідає про навчання керувати дронами в патріотичному таборі – одному з понад 200 центрів по всій країні, створених за указом Путіна.

Із 2022 року в Росії спостерігається потужна мілітаризація освіти. Переписано шкільні підручники, збільшено фінансування патріотичних організацій, а Юнармія, державна воєнізована структура для підлітків, нещодавно подвоїла свій бюджет. Сучасна юнацька політика Кремля відтворює радянські моделі, зокрема комсомол і ДОСААФ, військово-спортивне товариство СРСР.

Діти хочуть на «СВО»: у Росії школи готують наступне покоління солдат – WP фото 1
фото: The Washington Post

У школах, як-от середня школа №2 у Губкіні, учні виготовляють георгіївські стрічки, пишуть листи солдатам. Класні кімнати й коридори прикрашені портретами загиблих на війні. Директорка школи, нагороджена за «патріотичне виховання», розповідає, що багато учнів прагнуть добровільно приєднатися до війни.

На уроках історії, як у вчителя Ігоря Гребьонкіна, Велика Вітчизняна війна (так у Росії називають Другу світову) подається як моральний код, а боротьба з «нацизмом» – як сучасна місія. «У нас тепер є колективний історичний імунітет», – стверджує він, прирівнюючи Україну до нацистської Німеччини. Про трагедію в Бучі вчитель каже: доказів немає, але якби були, «відверто визнав би провину». Утім, він переконаний, що російські солдати «керуються мораллю».

Діти хочуть на «СВО»: у Росії школи готують наступне покоління солдат – WP фото 2
фото: The Washington Post

У Курську підлітки в уніформі збирають автомати, повторюючи однакові меседжі про «російські цінності», «фашизм в Україні» та «необхідність захисту Батьківщини». На запитання журналістів, чи існують альтернативні точки зору на війну, одна дівчина відповіла: «Ні. Ви ніколи не почуєте інших пояснень».

Путінська держава будує ідеологічно однорідне покоління – молодь, яка з дитинства готується до війни і вірить у її необхідність. Як зазначає видання, така система виховання не лише формує погляди, а й готує новобранців для наступних конфліктів.

Діти хочуть на «СВО»: у Росії школи готують наступне покоління солдат – WP фото 3
фото: The Washington Post

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін запросив на своє свято багатьох соратників, однак деякі з них відмовилися від участі в параді. Фото тих, хто таки прибув до Москви зібрав «Главком».

Теги: росія війна путін

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