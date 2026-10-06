Головна Світ Політика
search button user button menu button

Європейська комісія запропонувала нові правила для майбутніх членів ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Європейська комісія запропонувала нові правила для майбутніх членів ЄС
Щоб пропозиції Комісії стали реальністю, їх має схвалити 27 держав-членів ЄС
фото: Reuters

Комісія запропонувала посилити існуючу політику поступової інтеграції потенційних членів у програми ЄС та економічні сектори

У вівторок, 6 жовтня, Європейська комісія запропонувала заходи, спрямовані на підготовку ЄС до прийняття таких країн, як Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова, у найближчі роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Пропозиції виконавчого органу Європейського Союзу свідчать про відновлення інтересу серед членів ЄС до розширення блоку з 27 країн, що значною мірою зумовлено вторгненням Росії в Україну у 2022 році та бажанням Києва приєднатися до блоку в рамках мирного врегулювання», – йдеться у матеріалі.

Запропоновані реформи включають захід, який дозволить іншим країнам ЄС призупинити право голосу нового члена протягом перших 15 років членства, якщо той перестане дотримуватися цінностей блоку. Також цей план передбачає обмеження фінансової підтримки великого сільськогосподарського сектору України.

Комісія, зокрема, запропонувала посилити існуючу політику поступової інтеграції потенційних членів у програми ЄС та економічні сектори, такі як енергетика, транспорт, цифрові технології та оборона. Однак країни повинні будуть відповідати критеріям кожної програми та узгоджувати свої дії із загальним стратегічним напрямком ЄС.

За словами чиновників ЄС, невелика балканська держава Чорногорія, ймовірно, стане наступною країною, готовою приєднатися до блоку, і, можливо, завершить переговори до кінця цього року. Албанія, Молдова та Україна також вважаються фаворитами, але, ймовірно, до їхнього членства залишається ще щонайменше кілька років.

Щоб пропозиції Комісії стали реальністю, їх має схвалити 27 держав-членів ЄС, що входять до його складу на цей час. Очікується, що ці країни розпочнуть обговорення пропозицій найближчими днями.

Нагадаємо, Україна наблизилася до чергового етапу переговорів про членство у Європейському Союзі. На засіданні Ради ЄС 13 жовтня очікується відкриття ще двох переговорних кластерів для Києва.

Читайте також:

Теги: Єврокомісія Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Власюк: Повна конфіскація заморожених російських активів – корисна і для нас, і для Європейського Союзу
Конфіскація російських активів. Уповноважений президента з санкцій закликав ЄС до рішучих дій
2 жовтня, 18:11
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн під час однієї з попередніх зустрічей
Зеленський заявив про прогрес у питанні фінансування потреб України
1 жовтня, 16:10
$29,5 млрд за рішення Ради: чому гроші для України застрягли у Києві
$29,5 млрд за рішення Ради: чому гроші для України застрягли у Києві
1 жовтня, 11:26
Бернем заявив, що Brexit завдав «більше шкоди, ніж користі»
Бернем заявив, що Велика Британія може знову приєднатися до ЄС
1 жовтня, 02:31
Франція пояснила, на що обміняла зняття санкцій з російського мільярдера
Франція пояснила, на що обміняла зняття санкцій з російського мільярдера
27 вересня, 22:49
За словами глави уряду, Україна має зробити все можливе, щоб рух до ЄС відбувався якомога швидше.
Корецький відкинув розворот від ЄС та нагадав про втрачені шанси України
13 вересня, 07:00
Через такі інциденти під загрозою опиняється не лише військова інфраструктура, а й цивільне населення
ЄС відреагував на появу російського дрона біля літака Зеленського
11 вересня, 15:32
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас та міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис обговорили пріоритети майбутнього головування Литви в Раді ЄС
Литва визначила курс свого головування в ЄС: ключове місце отримала Україна
9 вересня, 06:45
Сторони узгодили спільні кроки з питань продовольчої безпеки
Україна і ЄС узгодили захист зернового коридору та посилення ППО
9 вересня, 02:30

Політика

Трамп знайшов винного в протестах у Франції
Трамп знайшов винного в протестах у Франції
Європейська комісія запропонувала нові правила для майбутніх членів ЄС
Європейська комісія запропонувала нові правила для майбутніх членів ЄС
Президентка Болгарії скликає Радбез після атаки на судна
Президентка Болгарії скликає Радбез після атаки на судна
Після атаки на кораблі прем'єр Болгарії зробив заяву про п'яту статтю НАТО
Після атаки на кораблі прем'єр Болгарії зробив заяву про п'яту статтю НАТО
Глава МЗС Німеччини назвав п’ять країн, куди може вторгнутися Росія
Глава МЗС Німеччини назвав п’ять країн, куди може вторгнутися Росія
Кремль зробив заяву про зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзінпіна
Кремль зробив заяву про зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзінпіна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
121K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua