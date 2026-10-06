Європейська комісія запропонувала нові правила для майбутніх членів ЄС

Комісія запропонувала посилити існуючу політику поступової інтеграції потенційних членів у програми ЄС та економічні сектори

У вівторок, 6 жовтня, Європейська комісія запропонувала заходи, спрямовані на підготовку ЄС до прийняття таких країн, як Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова, у найближчі роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Пропозиції виконавчого органу Європейського Союзу свідчать про відновлення інтересу серед членів ЄС до розширення блоку з 27 країн, що значною мірою зумовлено вторгненням Росії в Україну у 2022 році та бажанням Києва приєднатися до блоку в рамках мирного врегулювання», – йдеться у матеріалі.

Запропоновані реформи включають захід, який дозволить іншим країнам ЄС призупинити право голосу нового члена протягом перших 15 років членства, якщо той перестане дотримуватися цінностей блоку. Також цей план передбачає обмеження фінансової підтримки великого сільськогосподарського сектору України.

Комісія, зокрема, запропонувала посилити існуючу політику поступової інтеграції потенційних членів у програми ЄС та економічні сектори, такі як енергетика, транспорт, цифрові технології та оборона. Однак країни повинні будуть відповідати критеріям кожної програми та узгоджувати свої дії із загальним стратегічним напрямком ЄС.

За словами чиновників ЄС, невелика балканська держава Чорногорія, ймовірно, стане наступною країною, готовою приєднатися до блоку, і, можливо, завершить переговори до кінця цього року. Албанія, Молдова та Україна також вважаються фаворитами, але, ймовірно, до їхнього членства залишається ще щонайменше кілька років.

Щоб пропозиції Комісії стали реальністю, їх має схвалити 27 держав-членів ЄС, що входять до його складу на цей час. Очікується, що ці країни розпочнуть обговорення пропозицій найближчими днями.

Нагадаємо, Україна наблизилася до чергового етапу переговорів про членство у Європейському Союзі. На засіданні Ради ЄС 13 жовтня очікується відкриття ще двох переговорних кластерів для Києва.