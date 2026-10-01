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Зеленський заявив про прогрес у питанні фінансування потреб України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський заявив про прогрес у питанні фінансування потреб України
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн під час однієї з попередніх зустрічей
фото: ОП

Україна та Єврокомісія визначили формат, строки та кроки для забезпечення потреб держави у 2026-2027 роках

Україна та Європейська комісія визначили формат подальшої роботи для покриття фінансових та оборонних потреб держави. Про це 1 жовтня повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

«Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що надалі Україна та Єврокомісія координуватимуть цю роботу щомісяця та узгоджуватимуть подальші дії. «Координація має бути постійною», – наголосив глава держави.

Зеленський також подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та іншим європейським партнерам. За його словами, наразі готуються додаткові рішення для посилення України, її захисту та суспільства.

Нагадаємо, Україні у 2027 році необхідно залучити $52,6 млрд зовнішньої фінансової підтримки. Станом на кінець вересня партнери підтвердили близько $20 млрд, тоді як ще $32,6 млрд залишалися непокритими. Міністерство фінансів попереджало, що без залучення необхідного фінансування Україні доведеться скорочувати невійськові видатки. 

Також прем'єр-міністр повідомляв, що Україні бракує $27 млрд для покриття додаткових оборонних потреб. Із цієї суми близько $20 млрд уряд розраховує залучити від міжнародних партнерів, а решту – знайти всередині країни. 

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Теги: Володимир Зеленський Єврокомісія фінансування гроші

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