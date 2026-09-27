Франція пояснила, на що обміняла зняття санкцій з російського мільярдера

Міністр закордонних справ Франції: решту персональних санкцій ЄС продовжили одразу на три роки

Франція підтримала виключення російського бізнесмена Алішера Усманова із санкційного списку Європейського союзу, натомість запропонувавши збільшити термін дії решти обмежень із півроку до трьох років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро телеканалу France 2.

Барро розповів в ефірі France 2, що раніше персональні санкції ЄС доводилося поновлювати кожні шість місяців, інакше вони припиняли діяти. Париж запропонував змінити цей механізм так, щоб решта обмежень діяла три роки поспіль. Саме в межах такого компромісу, за словами міністра, Франція погодилася на виключення Усманова: у Парижі вважають, що це «ніяк не вплине на ситуацію».

«Із трьох тисяч прибрали одного, хоча я запропонував сотні [санкційних включень], і тепер мене запитують саме про це», – заявив Барро, нагадавши, що санкційний список ЄС налічує близько 3 тис. фізичних та юридичних осіб.

Міністр наголосив, що Франція продовжує підтримувати санкційну політику Євросоюзу, а виключення Усманова відповідає інтересам його країни, хоча конкретних французьких інтересів не назвав. За його словами, ці пояснення вже надали й українській стороні, яка, утім, публічно критикувала рішення ЄС.

Що змінилося після рішення ЄС

22 вересня Європейський союз погодив продовження персональних санкцій щодо майже 3 тис. фізичних та юридичних осіб до 22 вересня 2029 року. Раніше ці обмеження регулярно поновлювали на коротші періоди. У межах нового рішення зі списку виключили Алішера Усманова та російського бізнесмена Михайла Фрідмана. Санкції передбачають, зокрема, заморожування активів та заборону на в'їзд до країн блоку. Обмеження проти Усманова ЄС запровадив у 2022 році, вказавши на його тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Ще до остаточного рішення Франція наполягала на виключенні Усманова, пояснюючи позицію міркуваннями національної безпеки. За даними Reuters, кілька європейських дипломатів пов'язували цю позицію з переговорами з Азербайджаном щодо двох громадян Франції, яких там утримували. Азербайджанська сторона такі припущення заперечувала.

У справі з'явився французький ув'язнений

Наступного дня після рішення ЄС президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував громадянина Франції Мартіна Раяна, засудженого в березні 2026 року до десяти років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. Утім, за даними Reuters, одразу не було відомо, чи вийшов Раян на волю. Ті самі дипломатичні джерела агентства раніше повідомляли, що Баку використовував санкційне питання Усманова як важіль тиску на Париж заради звільнення французьких громадян. Формального підтвердження зв'язку між цими рішеннями немає.

Інший громадянин Франції, Анас Дерраз, працівник компанії Saur, залишається під вартою: у 2025 році його засудили до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції.

Україна виступила проти рішення

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга ще 21 вересня назвав виключення Усманова та Фрідмана неприйнятним: «Що змінилося? Нічого. Виключення їх із санкційних списків... стане хибним сигналом для Москви в той час, коли тиск має посилюватися». Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що зняття санкцій з окремих російських олігархів буде «самовбивчим та контрпродуктивним» кроком.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк назвав рішення ЄС «дуже дивним»: «Ми не бачимо змін обставин, які могли б це виправдати. Росія продовжує війну, а їхні зв'язки з Кремлем... нікуди не зникли». За його словами, Київ готуватиме нові санкційні пропозиції щодо олігархів, пов'язаних із ВПК РФ, які досі уникали обмежень. Водночас Власюк визнав цінним те, що решту санкцій продовжили одразу на 36 місяців.

Алішер Усманов – російський мільярдер узбецького походження, один із найбагатших бізнесменів Росії. Він заробив статки у металургії, телекомунікаціях та технологічному секторі, а також був співвласником холдингу USM. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський союз запровадив проти Усманова персональні санкції, посилаючись, зокрема, на його тісні зв’язки з російською владою. У вересні 2026 року ЄС виключив бізнесмена зі свого санкційного списку.

Нагадаємо, ще 15 вересня «Главком» писав, що Франція намагається домогтися виключення Усманова зі списку в межах можливої домовленості про звільнення французьких громадян в Азербайджані. Тоді Financial Times називала цю можливу угоду «дивовижною».