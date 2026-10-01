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Бернем заявив, що Велика Британія може знову приєднатися до ЄС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Бернем заявив, що Велика Британія може знову приєднатися до ЄС
Бернем заявив, що Brexit завдав «більше шкоди, ніж користі»
фото: Reuters

Енді Бернем заявив, що він викладе різні варіанти довгострокових відносин Великої Британії з ЄС до саміту Велика Британія-ЄС у листопад

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про необхідність перегляду довгострокових відносин із Брюсселем, зазначивши, що вихід країни з Європейського Союзу завдав більше шкоди, ніж користі. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Після промови на конференції Лейбористської партії очільник уряду підкреслив, що Британія опинилася в глухому куті й більше не може уникати рішень щодо співпраці зі своїм найбільшим торговельним партнером. За його словами, Лондон розглядає цілу низку сценаріїв майбутнього розвитку: від збереження поточних домовленостей чи входження до митного союзу до повернення на єдиний ринок або навіть повноцінного відновлення членства в ЄС.

Така заява знаменує собою суттєве зміщення від попередньої позиції лейбористів на виборах 2024 року, яка суворо відкидала подібні кроки. Прем’єр обіцяє детально окреслити можливі варіанти та їхні переваги й недоліки напередодні саміту Велика Британія – ЄС у листопаді.

Окрім зовнішньополітичного вектора, Бернем торкнувся й внутрішньоекономічної ситуації, зазначивши, що уряд шукає шляхи підтримки домогосподарств перед зимовим періодом на тлі зростання цін на енергоносії, зокрема розглядаючи скасування підвищення акцизів на пальне, тоді як канцлер Джон Гілі наполягає на збереженні суворої фіскальної дисципліни.

Раніше повідомлялося, що Шотландія, Уельс і Північна Ірландія заявили про право самостійно визначати своє майбутнє. Представники націоналістичних партій трьох частин Сполученого Королівства підписали меморандум про співпрацю та заявили, що майбутнє їхніх націй «лежить у Європейському Союзі». 

Перші міністри Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії – Джон Свінні зі Шотландської національної партії (SNP), Рун ап Іорверт із «Плейд Кімру» та Мішель О'Ніл із «Шінн Фейн» – виступили разом на пресконференції в Кардіффі.

Теги: Велика Британія Енді Бернем Європейський Союз

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