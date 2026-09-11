ЄС відреагував на появу російського дрона біля літака Зеленського

Через такі інциденти під загрозою опиняється не лише військова інфраструктура, а й цивільне населення

Єврокомісар Андрюс Кубілюс закликав Європу активніше розбудовувати можливості для боротьби з безпілотниками

Європейський Союз відреагував на інцидент із російським безпілотником у Молдові, через який затримали виліт літака президента України Володимира Зеленського. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що подібні випадки створюють дедалі більшу загрозу для цивільної авіації в сусідніх із Україною країнах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву єврокомісара.

«Цілком очевидно, що ситуація стає дедалі небезпечнішою також для цивільної авіації в сусідніх країнах, і це вимагає від нас бути ще більш проактивними у розбудові наших оборонних можливостей», – сказав Кубілюс.

За його словами, Росія останнім часом посилює провокації із застосуванням безпілотників та диверсій. При цьому, наголосив єврокомісар, не завжди можна однозначно визначити, чи були такі дії навмисними. «Російські провокації із застосуванням безпілотників та диверсій посилюються – незалежно від того, є вони умисними чи ненавмисними», – заявив Кубілюс.

Він зазначив, що через такі інциденти під загрозою опиняється не лише військова інфраструктура, а й цивільне населення. Особливо це стосується країн ЄС, які розташовані поруч з Україною та можуть опинитися на маршрутах російських безпілотників.

Водночас Кубілюс закликав не робити передчасного висновку, що російський дрон безпосередньо атакував президентський літак. «Йдеться не обов'язково про пряму атаку на борт президента України», – зазначив єврокомісар.

За його словами, головна проблема полягає в тому, що подібні випадки демонструють зростання ризиків для цивільної авіації. Кубілюс вважає, що європейські країни мають активніше розвивати засоби протидії безпілотникам і бути готовими до нових подібних ситуацій. «Європі необхідно бути ще більш проактивною у розбудові наших оборонних можливостей», – наголосив він.

Інцидент стався під час перебування Зеленського в Молдові. Президентський літак мав вилетіти з Кишинева до Осло, однак виліт затримали після того, як у повітряному просторі Молдови виявили російський безпілотник. Через загрозу молдовська влада тимчасово закрила повітряний простір.

Один із російських дронів перетнув українсько-молдовський кордон в Одеській області, після чого зайшов у повітряний простір Румунії та приблизно на 70 км заглибився в територію країни. Згодом безпілотник повернувся до Молдови, де його втратили з радарів. За даними молдовської влади, дрон згодом упав і вибухнув приблизно за 160 км від аеропорту Кишинева.

Молдова не підтвердила заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре про те, що літак Зеленського нібито «ледве не був уражений» дроном. Водночас сам інцидент змусив молдовську владу тимчасово обмежити польоти та затримати виліт українського президента.