$29,5 млрд за рішення Ради: чому гроші для України застрягли у Києві

Чому фінансування України застрягло між урядом і Радою

Що важче: знайти 20 мільярдів доларів, яких ніхто не обіцяв, чи отримати 29,5, які вже пообіцяли? Питання не риторичне. Другі гроші лежать за рішеннями, які Київ ухвалює сам, і саме вони зараз застрягли.

Обидві цифри назвав премʼєр Корецький, і в новинах їх часто зливають в одну. Перша – дефіцит на оборону. Із 155 мільярдів, у які уряд ще взимку оцінив рік війни разом зі зброєю від партнерів, бракує 27. Близько 7 уряд знаходить сам: заморожує ремонти доріг, нове будівництво, частину культурних програм, щоб вистачило на виплати військовим. Решта 20 – предмет переговорів. Від них залежить не лише цей рік: зброю на перший квартал 2027-го, особливо далекобійну, треба оплатити виробникам уже зараз.

Друга цифра – 29,5 мільярда, які партнери мають дати в бюджет під конкретні умови. Постанови уряду, закони Ради. Не виконаємо – не отримаємо.

Далі починається черга. Уряд обіцяв ухвалити свої рішення до 1 листопада, потім сам пересунув строк на 15 жовтня. Законам потрібна Рада, а пленарних засідань у Раді немає з середини вересня, і наступні заплановані лише на середину жовтня. Кабмін просить зробити сесійним ще й понеділок 12 жовтня і передав депутатам перелік: для кожного закону дата, до якої його треба проголосувати й підписати. Після голосування гроші теж не приходять наступного ранку. У партнерів свої процедури, вони тривають тижнями. А зарплати платять щомісяця.

Звалити все на парламент було б нечесно. 17 потрібних законопроєктів уряд досі не подав, а голосувати можна лише за те, що лежить у залі. ПДВ на посилки, про яке Брюссель і МВФ питають найчастіше, Рада двічі провалила, поки не підтримала в першому читанні. У цій черзі стоять обидві гілки влади, і кожна охоче показує на іншу.

15 жовтня має і другий зміст. Того ж дня в Брюсселі починається саміт ЄС, де лідери обговорюватимуть фінансування України. Зеленський буде там, особисто чи по відео, і говоритиме про ті самі 27 мільярдів, які раніше сам назвав партнерам без округлень. Єврокомісія вже попередила, що гроші й реформи рухаються разом. Прийти на такий саміт із проголосованими законами і прийти з обіцянкою проголосувати – дві різні розмови, і друга завжди коротша.

Чи знайдуться 226 голосів на весь пакет за два пленарні тижні, поки не скаже ніхто, включно з урядом.

Найближчі гроші для оборони цієї осені лежать не в Брюсселі. Вони в сесійній залі, яку ще треба відкрити 12 жовтня.