Стало відомо, коли Україна перейде до наступного етапу вступу в ЄС

Ключові для Києва рішення очікуються вже 13 жовтня, яке журналіст назвав «супервівторком» для розширення Євросоюзу

Україна наблизилася до чергового етапу переговорів про членство у Європейському Союзі. На засіданні Ради ЄС 13 жовтня очікується відкриття ще двох переговорних кластерів для Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка.

Засідання Ради Євросоюзу 13 жовтня стане важливим для процесу розширення блоку. «Потенційно схоже на чергове розширення ЄС. "Супервівторок" відбудеться 13 жовтня», – зазначив Йозвяк.

Журналіст повідомив, що за сприятливого розвитку подій для України планується відкрити два переговорні кластери. Ще два кластери очікують відкрити для Молдови.

Водночас процес розширення просунеться й для інших держав-кандидатів. За словами Йозвяка, Чорногорія розраховує закрити три переговорні розділи, а Албанія – один.

Відкриття переговорних кластерів є одним із ключових етапів процесу вступу до Євросоюзу. Кластери об'єднують тематичні розділи законодавства та політики, за якими країна-кандидат має привести свої правила і практики у відповідність до стандартів ЄС.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт не підтримуватиме прискорений вступ України до Європейського Союзу та наполягатиме, щоб Київ проходив процедуру на загальних засадах.

Відповідаючи на запитання щодо переговорів про членство України в ЄС, Мадяр також порушив питання домовленостей Києва та Будапешта стосовно угорської меншини в Україні.

За його словами, сторони досягли політичної домовленості щодо мовних, освітніх, культурних та інших прав угорської меншини. Водночас Будапешт, за твердженням Мадяра, поки не побачив практичного виконання домовленостей українською стороною.