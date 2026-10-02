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Конфіскація російських активів. Уповноважений президента з санкцій закликав ЄС до рішучих дій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Конфіскація російських активів. Уповноважений президента з санкцій закликав ЄС до рішучих дій
Власюк: Повна конфіскація заморожених російських активів – корисна і для нас, і для Європейського Союзу
фото: glavcom.ua

«У конфіскації російських активів для ЄС немає жодних страшних наслідків»

Радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк закликав Європейський Союз перейти до повної конфіскації заморожених російських активів. За його словами, позиція України щодо цього питання залишається незмінною. Про це Власюк заявив в інтерв'ю «Главкому».

У Європейському Союзі тривають дискусії щодо зміни механізму вилучення заморожених російських активів. Запропонований механізм має розподілити юридичну відповідальність, яка нині лежить на Бельгії як країні, де зберігається значна частина активів, між іншими державами ЄС. Власюк наголосив, що окремі країни блоку залишаються обережними щодо такого рішення.

«Не змінилась позиція окремих країн, які є доволі обережними стосовно цієї ідеї. Наша позиція так само не змінилась: повна конфіскація заморожених російських активів – корисна і для нас, і для Європейського Союзу. І немає в цьому жодних страшних потенційних наслідків, які окремі країни чомусь для себе вбачають. Цей процес зараз певною мірою активізується, але поки важко казати про щось конкретне», – підкреслив радник.

Після початку повномасштабної війни ЄС заморозив понад €210 млрд активів Центробанку Росії. Більша частина – близько €185 млрд – зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear. Наразі Євросоюз не конфіскував самі російські державні активи. ЄС використовує надзвичайні доходи, які генерують заморожені кошти. Ці доходи спрямовуються на підтримку України та погашення кредитів, наданих у межах механізму G7. У 2026 році питання повної конфіскації знову активізувалося. Польща, Нідерланди, Іспанія та Швеція закликали ЄС відновити дискусію про використання російських активів для України. У вересні 123 депутати Європарламенту також закликали Єврокомісію та Європейську раду повернутися до цього питання.

Нагадаємо, Україна запропонувала повернути до порядку денного Євросоюзу питання використання заморожених російських активів. Одним із можливих варіантів Київ назвав залучення лише частини цих коштів як першого кроку.

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Теги: росія санкції Європейський Союз Владислав Власюк

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