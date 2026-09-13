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Корецький відкинув розворот від ЄС та нагадав про втрачені шанси України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Корецький відкинув розворот від ЄС та нагадав про втрачені шанси України
За словами глави уряду, Україна має зробити все можливе, щоб рух до ЄС відбувався якомога швидше.
фото ua.depositphotos.com

Прем’єр заявив, що Україна вже втрачала можливості для швидшої євроінтеграції та не має права повторити ці помилки 

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що не розглядає сценарію відмови України від євроінтеграційного шляху та вважає необхідним максимально пришвидшувати рух до Європейського Союзу. Про це він сказав під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент «Главкома».

Під час дискусії Корецького запитали, чи усвідомлюють європейські партнери ризики для України на шляху до ЄС, зокрема з огляду на досвід Грузії.

Прем’єр наголосив, що для нього сценарій відмови України від євроінтеграції взагалі не є прийнятним. «Якщо чесно, я навіть і близько не розглядаю сценарій, що ми зійдемо з євроінтеграційного шляху з будь-яких причин. Я просто не маю такого сценарію», – заявив Корецький.

За словами глави уряду, Україна має зробити все можливе, щоб рух до ЄС відбувався якомога швидше. Корецький також нагадав, що Україна вже мала можливості для прискореного зближення з ЄС та НАТО, однак не скористалася ними. «У нас було декілька дуже практичних шансів прискореного руху до Європейського Союзу, до НАТО – коли була Помаранчева революція, коли Майдан стався. Тобто ми не маємо шансу втратити цю можливість і цього разу», – сказав прем’єр.

Корецький наголосив, що нинішня війна створила для України надзвичайно високу ціну за збереження державності та європейського курсу. «Ми платимо, Україна платить високу ціну, найвищу. І безумовно, є помилки, недопрацювання, ми це усвідомлюємо. Але динаміка і прогрес, я вважаю, більш ніж суттєві попри війну, попри руйнування, попри смерті», – зазначив Корецький.

Прем’єр запевнив, що нинішній уряд виступає за якнайшвидший рух України до ЄС. «Україна стоїть на цьому шляху, і я навіть не припускаю, що ну як мінімум поточний уряд допустить якісь помилки на цьому шляху. Ми точно прихильники якомога швидшого руху до Європейського Союзу», – підсумував він.

11–12 вересня у Києві пройшла щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч слоганом конференції став вислів «Мир через силу зараз». Учасники обговорили перебіг російсько-української війни та перспективи її завершення, безпеку України й Європи, розвиток оборонних технологій, економічне відновлення та подальшу європейську інтеграцію України. Серед учасників – українські та іноземні політики, представники уряду, військові, дипломати, бізнесмени й експерти. Минулого року головною темою YES було питання «Як завершити війну?».

Як повідомлялося, ірландське головування в Раді Європейського Союзу поставило собі за мету відкрити всі переговорні кластери з Україною до кінця поточного року. 

Нагадаємо, до кінця 2026 року Київ планує повністю відкрити чотири фінальні кластери переговорів про вступ до ЄС. Для цього Верховна Рада та уряд у вересні та жовтні мають продовжити роботу над необхідним європейським законодавством.

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Теги: євроінтеграція Європейський Союз Сергій Корецький

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