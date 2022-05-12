Газова війна: Австрія висунула ультиматум «Газпрому»

Або РФ заповнює сховища, або лишиться без них

Канцлер Австрії пригрозив Путіну

Канцлер Австрії Карл Нехаммер висунув Москві «газовий ультиматум». Він пригрозив відібрати у російського «Газпрому» підземні сховища в Зальцбурзі. Про це Нехаммер сказав у інтерв’ю австрійській газеті Kronen Zeitung.

«Якщо російський «Газпром» не заповнить наші найбільші сховища газу (Haidach в Зальцбурзі – ред.), то ми у нього їх заберемо для інших постачальників», – сказав Нехаммер.

Він додав, що не прихильник націоналізації приватної власності. Однак, за його словами, влада Австрії на законодавчому рівні повинна підготуватися до прямого втручання там, де це необхідно.

Газове сховище Haidach розташоване в землях Зальцбурга на місці виснаженого родовища. Здатне вмістити 2,4 млрд кубічних метрів. Належить «Газпрому» і на цей момент порожнє.

Нагадаємо, Росія відмовилася качати газ до Європи через Польщу.

Як відомо, «Газпром» втрачає ринок ЄС.

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