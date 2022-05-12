  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Газова війна: Австрія висунула ультиматум «Газпрому»

    Або РФ заповнює сховища, або лишиться без них - Газова війна: Австрія висунула ультиматум «Газпрому»

    Або РФ заповнює сховища, або лишиться без них

    фото з відкритих джерел

    Канцлер Австрії пригрозив Путіну

    Канцлер Австрії Карл Нехаммер висунув Москві «газовий ультиматум». Він пригрозив відібрати у російського «Газпрому» підземні сховища в Зальцбурзі. Про це Нехаммер сказав у інтерв’ю австрійській газеті Kronen Zeitung.

    «Якщо російський «Газпром» не заповнить наші найбільші сховища газу (Haidach в Зальцбурзі – ред.), то ми у нього їх заберемо для інших постачальників», – сказав Нехаммер.

    Він додав, що не прихильник націоналізації приватної власності. Однак, за його словами, влада Австрії на законодавчому рівні повинна підготуватися до прямого втручання там, де це необхідно.

    Газове сховище Haidach розташоване в землях Зальцбурга на місці виснаженого родовища. Здатне вмістити 2,4 млрд кубічних метрів. Належить «Газпрому» і на цей момент порожнє.

    Нагадаємо, Росія відмовилася качати газ до Європи через Польщу.

    Як відомо, «Газпром» втрачає ринок ЄС.

    Читайте також:
    Теги: Австрія росія окупанти Газпром війна Україна влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Газова війна: Австрія висунула ультиматум «Газпрому»