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Євросоюз ухвалив важливе рішення щодо українських біженців

Надія Клочко
glavcom.ua
Євросоюз ухвалив важливе рішення щодо українських біженців
Правила прийому українських біженців у ЄС будуть продовжені до березня 2024 року
фото: AP

Після масованої ракетної атаки Росії ЄС продовжить статус тимчасового захисту в ЄС до березня 2024 року

Європейська комісія ухвалила рішення продовжити ще на один рік дію Директиви тимчасового захисту, яка надає українцям, змушеним залишити країну через війну, низку прав, зокрема, на роботу, житло, освіту, медичну допомогу. Про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Дія директиви буде продовжена принаймні до березня 2024 року. Це буде зроблено рішенням Єврокомісії, окреме рішення країн ЄС в цьому випадку не потрібне.

«Сьогодні вранці ми прокинулися, почувши, як падають бомби на Київ, Одесу, Львів та інші міста. Це лише демонструє, наскільки важливо продовжувати надавати підтримку Україні та демонструвати солідарність із українцями. Сьогодні ми говоримо про підтримку, яку ми надаємо українським біженцям як у ЄС, і тим, хто хотів би повернутися додому. Я хочу оголосити, що Директива про тимчасовий захист продовжена до березня 2024 року. Те, що ми побачили сьогодні вранці, також дає змогу чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо вітати всіх, кому доведеться їхати до ЄС», – анонсувала єврокомісар.

Йоганссон зазначила, що сьогоднішні напади на українські міста показали важливість солідарності з Україною. Вона також звернулася до тих українців, які хотіли б зараз повернутися до України.

Єврокомісарка нагадала, що для цього їм не потрібно відмовлятися від статусу тимчасового захисту в ЄС. Натомість потрібно просто повідомити місцеву владу про своє повернення. Якщо пізніше знову доведеться виїжджати з країни, українцям завжди будуть раді у ЄС, наголосила Йоганссон.

Як відомо, невдовзі після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Правила діють протягом одного року з можливістю продовження ще на два роки.

Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло та дозвіл на роботу.

За словами Йоханссон, близько 4,2 млн українців в ЄС зараз знаходяться під тимчасовим захистом.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Внаслідок обстрілів 10 жовтня в Україні загинуло 11 осіб, травмовані – 64.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України 84 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».

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Теги: війна біженці Європейський союз

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