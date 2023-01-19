Канада викликала посла РФ: названо причину

Канада засудила жорстоку атаку РФ на мирних людей в Дніпрі

Жолі запевняє, що Канада продовжить душити російський режим скоординованими санкціями

Канада викликала посла Росії в Оттаві, аби заявити про несприйняття жорстокої атаки на мирних людей в Дніпрі. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Reuters.

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«Ми продовжимо душити російський режим скоординованими санкціями і продовжимо протистояти російській брехні фактами», – заявила Жолі.

Присутній на виступі міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі підтримав цю заяву.

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Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра був повністю зруйнований під'їзд будинку.

В одній з лікарень Дніпра розповідали про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко прокоментував, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами, адже, за його словами, всі предмети, що були поруч з людиною в момент вибуху, дуже глибоко повлітали в тканини.

Повідомляли, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону.

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Також внаслідок ракетної атаки росіян по житловій багатоповерхівці у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло від російських атак з Нікополя. Їхні діти дивом залишилися живими.