Трагедія у Дніпрі. Жінка показала останнє фото чоловіка та сусідів

Ракета окупантів забрала життя двох чоловіків, жінки та 15-річної дівчини

Сусіди по будинку в Дніпрі, який зруйнувала російська ракета, разом зустрічали Новий рік. Про це на свої сторінці в Instagram розповіла мешканка багатоповерхівки Ольга Кореновська і поділилась світлиною.

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За два тижні до трагедії родини зібралися за одним столом, аби відсвяткувати Новий рік. Усі вони усміхнені й щасливі, що мали змогу зустріти Новий рік разом. Четверо людей на фото трагічно загинули: їх життя обірвалося через ворожу ракетну атаку.

Дніпряни за святковим столом у сумнозвісному будинку скрін: instagram/olga_korenovskaya

«Ми разом зустрічали Новий рік... Сусіди 8 і 9 поверх. На цьому фото чотири людини загинуло (мій чоловік, чоловік і дружина та дівчинка 15 років). Діти залишилися сиротами. А інші діти залишились без батька», – написала Ольга.

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У трагедії загинув український тренер з боксу Михайло Кореновський. Його дружина, Ольга Кореновська разом із двома дітьми перед вибухом вийшли на вулицю. Сім'я залишилася без житла – у них вціліла лише кухня.

Серед загиблих на опублікованій фотографії також 15-річна Марія Лебідь. Дівчинка була вдома сама, коли пролунав вибух. Вона навчалася в дев'ятому класі.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра був повністю зруйнований під'їзд будинку.

Як відомо, станом на 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено. У трагедії загинуло 44 особи, з них п’ятеро дітей. Було рятовано 39 осіб, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей, отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, чотири особи знайдені живими у родичів, в лікарнях. За попередніми підрахунками, у будинку зруйновано понад 200 квартир, жителів помешкань відселили.