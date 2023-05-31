Катар та Талібан провели таємні переговори – Reuters

Сторони обговорили необхідність зупинити заборони Талібану на освіту для дівчат і працевлаштування жінок

Зустріч свідчить про готовність правителів Афганістану обговорити шляхи припинення їх ізоляції

Прем’єр-міністр Катару Мухаммед бін Абдулрахман Аль-Тані провів таємні переговори з верховним лідером Талібану Хайбатуллою Ахундзадою щодо врегулювання напруженості з міжнародною спільнотою. Про це повідомляє агентство Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що зустріч, яка відбулася 12 травня в афганському місті Кандагар, свідчить про готовність правителів Афганістану обговорити шляхи припинення їх ізоляції.

Це перші переговори непублічних талібів з іноземним лідером.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними анонімного співрозмовника агентства, сторони, зокрема, обговорили необхідність покласти край заборонам Талібану на освіту для дівчат і працевлаштування жінок.

Наголошується, що адміністрація президента США Джо Байдена була поінформована про переговори та «координує всі питання, які підіймалися на зустрічі», включаючи подальший діалог з Талібаном.

«Зустріч є дипломатичним успіхом для Катару, який критикував обмеження Талібану щодо жінок, водночас використовуючи давні зв’язки з ісламістським рухом, щоб підштовхнути міжнародну спільноту до глибшої взаємодії з Кабулом», – пише Reuters.

Нагадаємо, у звіті ООН, представленому у березні на Раді з прав людини в Женеві, йдеться, що поводження талібів з жінками та дівчатами може бути кваліфіковано як злочин проти людства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Талібан заборонив неурядовим організаціям (НУО) в Афганістані мати співробітників жіночої статі.

До слова, кількадесят афганок пройшлися вулицями столиці, скандуючи «Хліб, робота, свобода». Акція протесту завершилася сутичкою із бойовиками руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані 2021 року.