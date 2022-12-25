Таліби запровадили нові обмеження для афганських жінок

«Талібан» заборонив жінкам відвідувати релігійні заняття у мечетях Кабула

«Талібан» заборонив неурядовим організаціям (НУО) в Афганістані мати співробітників жіночої статі. Про це повідомляє Reuters.

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Заборона нібито пов'язана з тим, що деякі жінки-працівниці НУО неправильно носять хіджаби. У організацій, які не дотримуватимуться заборони, відкликають ліцензію на роботу.

Також «Талібан» окремо заборонив жінкам відвідувати релігійні заняття у мечетях Кабула.

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Раніше цього тижня «Талібан» заборонив жінкам по всій країні відвідувати приватні та державні університети, а також працювати за багатьма професіями.

Дівчаткам заборонили відвідувати середню та старшу школу. Жінкам також заборонено відвідувати парки та спортзали, їх зобов'язали носити одяг із голови до п'ят у громадських місцях.

На такі нововведення вже відреагували у США та Євросоюзі. Зокрема, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати стурбовані рішенням усунути жінок від роботи. За його словами, подібна ситуація підірве вкрай необхідне сприяння мільйонам людей, що допомагає рятувати життя.

Представник зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі заявила, що Європейський Союз засуджує таку політику талібів.

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Нагадаємо, 15 листопада лідер талібів Хайбатулла Ахундзада наказав афганським суддям запровадити практику призначення покарань відповідно до законів шаріату. За такі злочини, як грабіж, викрадення людей та підбурювання до заколоту, винних каратимуть публічним відрізанням кінцівок та забиванням камінням.