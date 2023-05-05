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Жінку вбило на очах у сина: РФ обстріляла евакуаційний екіпаж із Бахмута (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жінку вбило на очах у сина: РФ обстріляла евакуаційний екіпаж із Бахмута (відео)
Правоохоронці отримали інформацію, що в Бахмуті потребує евакуації група місцевих жителів кількістю приблизно 20 осіб
фото: пресслужба поліції

Правоохоронцям вдалося вивезти лише п’ять осіб

Сьогодні, 5 травня, російські війська обстріляли групу правоохоронців, які проводили евакуацію жителів Бахмута Донецька область у більш безпечне місце. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.

«Правоохоронці отримали інформацію, що в Бахмуті потребує евакуації група місцевих жителів кількістю приблизно 20 осіб. Будівля, де вони укрилися, розташована у максимальній близькості до лінії фронту. Аби визволити людей, знадобилися значні сили та ресурси», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається у повідомленні, громадян забирали військові на спецтранспорті та в обумовленій локації передавали їх поліцейським. З лінії бойових дій людей вивозили окремими групами. Евакуювати вдалося тільки п’ять осіб, які на той час перебували в укритті, місцеперебування інших невідомо.

«Дорогою ворог накрив екіпажі вогнем. Літню жінку вбило на очах у сина, решта людей не постраждали. Попри нещадний обстріл, злагоджені дії учасників операції дозволили уникнути значних жертв», – повідомили поліцейські.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк заявив, що ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин зробив заяву про вихід із Бахмута через намір зняти з себе відповідальність за невдачі. 

Триває 436-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російський агресор не відмовляється від планів щодо окупації нашої держави, продовжує вести загарбницьку війну. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав два ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

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Теги: Міноборони обстріл військові жінка інфраструктура ворог евакуація

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