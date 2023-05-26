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Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест (фото)
Самойлова вдруге піднялася на найвищу вершину земної кулі
фото: Антоніна Самойлова

Альпіністка сподівалася стати 10 жінкою у світі, яка піднялася на Еверест «без кисню», але під час експедиції захворіла, і подальший рух «без кисню» був небезпечний для життя

Українська альпіністка Антоніна Самойлова вдруге піднялася на найвищу вершину земної кулі – гору Евересту. Про це жінка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Жінка стала першою українкою, яка двічі підкорила Еверест
Жінка стала першою українкою, яка двічі підкорила Еверест
фото: Антоніна Самойлова

«Знову я підняла прапор своєї прекрасної країни на вершині світу! Він майорів вище всіх прапорів у ту хвилину як символ свободи та незламності духу», – написала альпіністка.

Українська альпіністка вдруге піднялася на найвищу вершину земної кулі
Українська альпіністка вдруге піднялася на найвищу вершину земної кулі
фото: Антоніна Самойлова

У коментарі для УП. Життя Антоніна сказала, що стала першою українкою, яка двічі підкорила Еверест.

Альпіністка повідомила, що планувала безкисневе сходження і сподівалася стати 10 жінкою у світі, яка піднялася на Еверест «без кисню», але під час експедиції захворіла, і подальший рух «без кисню» був небезпечний для життя.

Нагадаємо, чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавін піднявся на найвищу гору на Землі – Еверест – з українським прапором. Стяг розіграють серед донорів платформи United24.

До слова, дружина мера Дніпра Бориса Філатова Марина Філатова, яка професійно займається альпінізмом, на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, чому їй не вдалося підкорити найвищу точку земної кулі – Еверест, яка була її великою мрією.

 

Теги: рекорд альпінізм Еверест жінка

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