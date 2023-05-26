Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест (фото)

Альпіністка сподівалася стати 10 жінкою у світі, яка піднялася на Еверест «без кисню», але під час експедиції захворіла, і подальший рух «без кисню» був небезпечний для життя

Українська альпіністка Антоніна Самойлова вдруге піднялася на найвищу вершину земної кулі – гору Евересту. Про це жінка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Жінка стала першою українкою, яка двічі підкорила Еверест фото: Антоніна Самойлова

«Знову я підняла прапор своєї прекрасної країни на вершині світу! Він майорів вище всіх прапорів у ту хвилину як символ свободи та незламності духу», – написала альпіністка.

Українська альпіністка вдруге піднялася на найвищу вершину земної кулі фото: Антоніна Самойлова

У коментарі для УП. Життя Антоніна сказала, що стала першою українкою, яка двічі підкорила Еверест.

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Альпіністка повідомила, що планувала безкисневе сходження і сподівалася стати 10 жінкою у світі, яка піднялася на Еверест «без кисню», але під час експедиції захворіла, і подальший рух «без кисню» був небезпечний для життя.

Нагадаємо, чемпіон України з альпінізму Валентин Сипавін піднявся на найвищу гору на Землі – Еверест – з українським прапором. Стяг розіграють серед донорів платформи United24.

До слова, дружина мера Дніпра Бориса Філатова Марина Філатова, яка професійно займається альпінізмом, на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, чому їй не вдалося підкорити найвищу точку земної кулі – Еверест, яка була її великою мрією.