Окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині, у Херсоні горів освітній заклад: ситуація в регіонах

Росіяни двічі обстріляли Марганецьку громаду

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – два обстріли по Корюківському району, із САУ та мінометів. На околиці прикордонного села Єліне (Сновська громада) пошкоджено кілька будинків та трансформатор. Без жертв.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської та Білопільської громад. Білопільська громада: ворог бив з мінометів – 32 вибухи. Також зафіксовано обстріл з гранатометів – 59 вибухів. Юнаківська громада: був артилерійський обстріл (10 вибухів) та обстріл з міномету – вісім вибухів. Попередньо – без втрат.

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Сьогодні зранку зафіксовано один мінометний обстріл (7 вибухів) Білопільської громади. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

Запорізька область

84 удари ворог завдав по наближених до лінії фронту містах і селах області: 77 – з артилерії, три – з авіації, три – з РСЗВ та один з БПЛА. Під обстрілами були 19 населених пунктів: Гуляйполе, Новояковлівка, Приморське, Малинівка, Полтавка, Кам'янське, Степове та ін.

У Новояковлівці під час артобстрілу постраждала 48-річна жінка. В її будинок поцілив снаряд.

Під час масованого удару по с. Приморське постраждало шість осіб, у тому числі семирічна дівчинка. 24-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні. У важкому стані знаходиться 30-річний чоловік. Троє, у тому числі дитина тримали травми середньої важкості.

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Вночі вгатили в центр Оріхова. На щастя, обійшлося без жертв. Наразі зафіксовано 26 руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вчора вдень ворог знову завдав ударів по Нікопольському району. Окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних мешканців. Чоловік та жінка 1985 р.н. госпіталізовані до лікарні. Їм надали усю необхідну допомогу, стан постраждалих стабільних.

Також через ворожі атаки було пошкоджено сім приватних житлових будинків, господарча споруда, легковий автомобіль, 2 лінії електропередачі.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Олександрівка і Стариця. На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Табаївка.

Вчора вдень ворог з артилерії обстріляв с. Стариця Чугуївського району. Загинуло двоє цивільних людей – 59-річна жінка та 65-річний чоловік.

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Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району пошкоджено два приватні домоволодіння, сталася пожежа.

Луганщина

За добу противник здійснив 97 обстрілів (396 снарядів), мінометних – 33 РСЗВ – 7 артилерійських – 34 танкових –13 БПЛА - 6 авіаційних - 5. З артилерії та мінометів росіяни вчора обстріляли Стельмахівку, Макіївку та Білогорівку. Ще один авіаудар зафіксовано в районі Діброви.

Наземної активності росіян минулої доби не спостерігалось. Це дало змогу розвести людям, які залишаються у прифронтових селах, гуманітарну допомогу – їжу, ліки, засоби гігієні і найнеобхідніші речі передбачені кожному».

У так званій «ЛНР» вчергове вимикають послугу мобільного інтернету. Приводом стала «бавовна» в Луганську та на околицях.

Донеччина

Ворог здійснив 19 обстрілів, обстріляно 13 населених пунктів, серед яких Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Малотаранівка, смт Північне, с.Времівка, с. Дружба, с. Карлівка, с.Уманське.

Пошкоджено 58 житлових будинків (з них 12 – багатоквартирних), дві будівлі ПАТ «Донбасенерго», два цивільних автомобіля, двагазопроводи, газорозподільчий пункт, школа. На Донеччині за добу: семеро поранених.

Миколаївщина

Вночі рашистами було здійснено обстріл з РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських та мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Баштанський район: вчора обстрілу зазнала Снігурівська громада. Влучання зафіксовано на околицях населеного пункту. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу противник здійснив 86 обстрілів (381 снаряд): артилерійських – 42, мінометних – 22, танкових – 6, БПЛА – 15, авіаційних – 1. З них по м. Херсон противник здійснив чотри обстріли (9 снарядів): артилерійських – один, мінометних – три. На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68;

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Окупанти з артилерії атакували житловий будинок у селі Республіканець Милівської територіальної громади. Через обстріл 64-річний чоловік, котрий знаходився на власному городі, отримав поранення не сумісні з життям.

Сьогодні зранку о 04.30 у м.Херсон внаслідок влучання двох ворожих БПЛА відбулася часткова руйнація трьох поверхів будівлі КВНЗ «Херсонської академії неперервної освіти» з подальшим загорянням. Попередньо – без постраждалих. З деокупованої території області евакуйовано 56 осіб.

Триває 446-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.